¿Qué le pasa a Jorge Fernández en el codo?

Como cada viernes, el programa El Desafío invitó a un colaborador especial para formar parte del jurado y también completar uno de los retos. En esta ocasión, fue Jorge Fernández.

El presentador iba preparado para realizar una actividad con mucha tradición en el País Vasco como era el levantamiento de piedras. Sin embargo, al entrar en el plató llevando el brazo en cabestrillo todos se percataron que era imposible que realizara la prueba.

Tal y como el mismo Fernández dijo, padece una tendinitis crónica y hace cuatro años se le desgarró. Mientras entrenaba para cumplir con su reto, sufrió una lesión grave que le impidió hacerlo.

Fernández se lesionó entrenando para esta prueba

"Cuando voy al gimnasio o hago deporte, controlo porque sé hasta donde puedo llegar y tirar, pero con esta prueba nueva no pude", añadía.

Además, confesó que le dio mucha pena no poder cumplir con su objetivo, pero no ha descartado volver en otra ocasión para hacerlo: "Me da una puñetera rabia no poder hacerlo".