Àngel Llàcer vuelve a la mesa del jurado de 'Tu cara me suena': la dura enfermedad que lo apartó en la pasada edición

"Cogí una bacteria en Vietnam. Yo me lo comía todo. Cuando fui de Vietnam a Tailandia tuve vómitos y diarreas, me pusieron antibióticos, lo superé y seguí. Vine y nunca más me miré". Así relataba Àngel Llàcer en El Hormiguero el inicio de uno de los episodios más delicados de su vida. Aquella noche, la del 12 de febrero de este mismo año, reaparecía junto a Pablo Motos después de que un año antes un problema de salud le obligase a abandonar varios proyectos de trabajo y le llevase incluso al borde de la muerte.

"Me despedí de mis seres queridos, no quería irme sin decir adiós. Le dije a mis padres: 'Me voy satisfecho, no sufráis'", explicaba sobre el delicado momento que vivió. Afortunadamente, ya todo ha quedado atrás, aunque no se olvida, y Tu cara me suena volverá a contar con el miembro más gritón, juguetón y divertido del jurado en su doceava edición.

Vacaciones en Vietnam y primer ingreso

El fatídico capítulo de su vida comenzó en febrero con un viaje a Vietnam: "Te advierten: 'No comas esto', pero yo como de todo, incluso en la calle", recordaba sobre el momento en el que cree que se contagió, e incluso tiene más o menos claro que fueron unas anchoas las culpables. A los días comenzó a encontrarse mal, sufrió importantes episodios de vómitos, pero se terminó pasando. O él creía que se había pasado. "Estuve tres días en un hotel de Bangkok muriéndome. Vino una doctora, me puso unos antibióticos y se suponía que se había curado", relató en el programa El matí de Catalunya Ràdio.

Al regresar a España volvió a encontrarse mal: "Me dolía la barriga, hacía caca con sangre, cada vez tenía más fiebre…". Por aquel entonces estaba en Madrid, acababa de estrenar The Producers, musical del que es director artístico y actor, y terminó siendo ingresado en un hospital durante unos días. El diagnóstico: había contraído la bacteria Shigella, que le provocó una infección intestinal llamada shigelosis.

Durante el tiempo que estuvo hospitalizado, las informaciones sobre su estado de salud eran confusas y los titulares alarmantes, pues también se vio obligado a ausentarse de Tu cara me suena durante tres semanas. Él mismo intervino desde la habitación del hospital en algún medio de comunicación para explicar lo que le estaba sucediendo.

A finales de abril, después de "nueve días con suero y siete días sin comer", Àngel Llàcer recibió el alta y se marchó a su casa, a Barcelona, para terminar de recuperarse. Lo que no podía sospechar es que lo peor de la enfermedad aún no había pasado.

Segundo ingreso, en la UCI

En el mes de mayo, fue Pablo Motos el que anunció que el profesor de Operación Triunfo había sido ingresado de nuevo la noche en que estaba prevista su visita a El Hormiguero. Juanra Bonet y Raquel Sánchez Silva, concursantes de esa edición de TCMS, trataron de tranquilizar al público asegurando que estaba "estable, vigilado, con mucho ánimo y mucho amor".

Llevaba días con un fuerte dolor en la pierna y, al llegar al hospital, se la abrieron de urgencia. La infección se había complicado: "Sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI". A pesar de que su vida estuvo en peligro, tuvo suerte porque la necrosis había empezado por el gemelo, del que perdió un 30 %, y no por un órgano vital.

En unos días consiguieron controlarlo, pero según contó Àngel Llàcer a Pablo Motos, "la muerte estaba conmigo" y no conseguía estar tranquilo, a pesar de que los médicos le aseguraban que todo había pasado. Al día siguiente, un domingo, volvió a entrar en quirófano y a punto estuvo de perder la pierna. "Yo no quería irme tan pronto y dejar a mis amigos a los 50 años" y, asegura, sobrevivió por el amor de los suyos, de los que le conocen y de los anónimos que se lo demostraban a través de las redes sociales.

El regreso triunfal

A mediados del mes de mayo recibió el alta y comenzó un largo periodo de recuperación. En medio del proceso, el 14 de octubre, concedió su primera entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, donde no pudo contener la emoción por haber vuelto a los platós, aun cojeando. "Son lágrimas de felicidad e ilusión".

Poco a poco, Àngel Llàcer ha ido recuperando su vida pública y este 4 de abril regresará a las pantallas con la alegría y el entusiasmo de siempre a Tu cara me suena. "Volver para mí era como el momento que estaba esperando porque quería decir que estaba curado. Este año he estado tan enfermo, con tanta recuperación, que para mí significa haber superado lo que me ha pasado. La felicidad absoluta es estar aquí, en Tu cara me suena 12".

Además, las buenas noticias no acaban ahí y en unas semanas el actor y director artístico se pondrá al frente de un nuevo proyecto en Atresmedia, el concurso Congelados, del que será su presentador.