Lo que ha pasado en 'OT USA' que difícilmente ocurriría en 'OT España'

OT USA está siendo toda una revolución en redes sociales. El famoso formato, que ahora se transmite por Telemundo, busca la mejor voz en español en Norteamérica.

En España ha calado significativamente, en parte por la participación de Amalia Martos, la única concursante española con tan solo 18 años. La joven sorprendió en la Gala 0 con su versión de Somewhere Over The Rainbow, y desde entonces se sigue su concurso de cerca. También participa David Bisbal como jurado, lo que ha aproximado esta edición del talent también a nuestro país.

Sin embargo, la dinámica semanal de Operación Triunfo Estados Unidos es algo diferente a la del OT español. Aunque mantiene la esencia de la Academia, la programación está repartida durante toda la semana y cuenta con dos galas en directo.

El menor componente académico de OT USA también se palpa en las clases de técnica vocal, más limitadas que en la edición española. La exigencia de varias canciones que defender en directo cada semana y el menor cuidado en la voz han provocado que en la primera semana ya haya habido una fatiga vocal generalizada en algunos concursantes, lo que en España ocurre sobre todo cuando avanza más la edición del talent musical.

La concursante Amalia, familiarizada con la dinámica del concurso en España, se quejó de los ritmos del programa dentro de la Academia, los cuales le impiden pulir la voz y la actuación: "No hemos practicado con bailarines, nos han enseñado la coreo solo una vez, mi canción solo la pasé 5 minutos...".

Críticas desde redes sociales

De todo esto se han hecho eco los seguidores del formato desde redes sociales, como la influencer @aquisandrax, que ha sido muy crítica desde X: "En OT España no ha pasado algo así nunca, Gala 1 y están todos ya mal de la voz, no hay pases de micros, les ponen canciones de más, poco tiempo para ensayar… ".

"¿Pueden darse cuenta de que Operación Triunfo no es un programa para poner todos los días? No es normal que tenga la voz así y no lleve ni una semana", expresa, por su parte, @ManuEsc02.