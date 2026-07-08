David Bisbal cruza la pasarela para convertirse en jurado de 'Operación Triunfo USA'

David Bisbal, en un concierto en diciembre de 2025. | Gtresonline

¡Esto es historia de la televisión!

25 años después de convertirse en concursante de la primera edición de Operación Triunfo, David Bisbal ha debutado como jurado en la primera edición de OT USA.

El cantante de Almería volvió a cruzar la pasarela este martes para unirse a las artistas mexicanas Ana Bárbara y Ximena Sariñana y sentarse en la mesa de jurado. Un momento que ya forma parte de la historia de la televisión.

Horas ante de arrancar su andadura como miembro del jurado, David Bisbal se mostró emocionado en redes al compartir un vídeo suyo hace 25 años siendo valorado por el jurado del talent musical presentado por Óscar Lozano.

"Hoy, tantos años después, la vida me regala la oportunidad de volver a ese lugar donde nací artísticamente, pero desde otro sitio: como jurado de Operación Triunfo USA, en su primera edición en Estados Unidos", escribió en Instagram.

"Me emociona muchísimo formar parte de este estreno histórico, en un país enriquecido por tantos talentos y tantas culturas de Latinoamérica. Sé lo que significa estar ahí, delante del jurado, con sueños, nervios, ilusión y ganas de demostrar quién eres. Por eso intentaré vivir esta experiencia con respeto, cariño, honestidad y mucha responsabilidad", señaló el cantante.

Para David Bisbal, este no es solo un nuevo trabajo: "De alguna manera, también vuelve a empezar un viaje muy importante".