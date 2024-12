Quién es Ana Jara: su edad, sus inicios como actriz en Disney y sus series y películas

Ana Jara es una joven actriz que, poco a poco, está teniendo gran presencia en cine y en televisión. Y es que desde hace años se dedica al mundo de la actuación, empezando prácticamente en la pequeña pantalla.

Nacida en 1995 en Valencia, la intérprete se formó en artes escénicas, y se especializó en teatro musical y danza moderna. Esto le llevó a participar en diversas producciones teatrales en su ciudad natal, entre las que se encuentran comedias como La Sirenita y Te vuelves demasiado viejo.

Ana Jara no es solo una actriz de 29 años, sino también es bailarina, cantante, escritora y productora española que desarrolla su profesión por distintos lados. Te contamos todo lo que tienes que saber sobre ella:

Sus inicios en Disney Channel

Ana Jara se dio a conocer en Disney Channel, al igual que rostros como el de Andrea Guasch o Lucía Gil. Y lo hizo como actriz, pero también como cantante en la serie Soy Luna. Se trata de una telenovela argentina para la que, además de su formación como actriz, tuvo que dar clases de patín.

En esta famosa ficción, la valenciana formó parte del elenco como Jimena Medina, pero también puso voz a las bandas sonoras y a las giras de la serie.

De esta forma se consolidó como un icono juvenil en un proyecto internacional que le abrió muchas puertas. De hecho, desde ese gran éxito, a la actriz se la ha visto en multitud de series.

Tras terminar Soy Luna en 2018, Jara trabajó en la ficción Bajo la red. Ese mismo año también se dejó ver en Terror App. En 2021, formó parte del reparto de La reina del pueblo.

Sus proyectos más conocidos tras su debut son las series Sequía (2021), Días mejores (2022-2023), Bosé (2023) y 4 estrellas. Pero en cine también se la ha visto en cintas como Women Rules (2015), Para el (2016), Paralelos (2017) y Soy Luna: El último concierto (2021).

Sus redes sociales, una ventana a su vida personal

Su cuenta de Instagram, donde reúne la llamativa cifra de 3 millones de seguidores, es un reflejo tanto de su vida profesional como de sus aficiones y su tiempo libre. La joven comparte cada proyecto en el que participa, como su última película, ¿Quién es quién?, donde comparte elenco con nombres como el de Kira Miró y Salva Reina.

Pero, por otro lado, Ana Jara muestra cómo disfruta de tomarse algo en la calle, de pasar tiempo con sus amigas y de playas y dunas de ensueño. Por lo que parece a través de las fotografías que sube a redes sociales, es una amante del sol.

Su concienciación por la DANA

Como valenciana, Ana Jara tuvo el corazón en un puño por todo lo que ha ocurrido en Valencia como consecuencia de la DANA. Por ello, publicó un post homenaje a todas las víctimas. "Soy valenciana y como tantos valencianos tengo el corazón encogido desde el martes. Cada imagen, noticia o testimonio me estremece más. Estoy fuera de Valencia y me genera mucha impotencia no poder estar ahí ayudando. Toda mi familia por suerte está bien, pero todos conocemos a alguien que lo ha perdido todo o que ha perdido algún familiar. Y duele mucho", expresó desde Instagram.

"Hay muchas cosas que se han hecho mal, que la responsabilidad caiga sobre los que tiene que caer, pero ahora es momento de ayudar y apoyar y me emociona ver cómo la gente sale a la calle a hacer lo que sea por el otro. Ojalá que aparezcan todos los desaparecidos y que no haya ni un número más de fallecidos. Ojalá que se reconozca al pueblo valenciano por su labor, y ojalá que nos cuenten la verdad. Mucho ánimo a todos", manifestó la actriz, visiblemente conmocionada por la situación.