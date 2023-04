¿Quién es Gakian, la nueva colaborada de 'Zapeando'?

La mesa de Zapeando ha dado la bienvenida este jueves a Gakian, su nueva colaboradora que se estrenó el jueves 20 de abril como invitada de Quique Peinado y parece que le ha cogido el gusto al plató de laSexta.

Gakian se estrenó en el programa en la sección La Acoplada, también conocida como Trae al trabajo a una amiga, y Quique Peinado la presentó como "una cómica increíble y graciosísima con un universo propio".

Barcelonesa de origen argentino, Gakian empezó su carrera como modelo y pronto se dio cuenta de que ese no era su camino. "Cuando una es adolescente y está en una situación gris como era la mía, yo soñaba con una vida llenas de fantasía y aventuras. Pensé que así sería feliz", contó en una entrevista el pasado diciembre, en la que reconoció que pasó más tiempo haciendo otros trabajos —como dependiente o analizado excrementos en un laboratorio—.

Su camino lo encontró como creadora de contenido y humorista, una andadura que arrancó en 2015 en YouTube (y siguió luego en Instagram) haciendo uso del sarcasmo y humor negro para caricaturizar el universo cool y de postureo de las influencers al uso. Su objetivo ha sido deconstruir la realidad de los productos de masa.

De su historia como modelo salió uno de sus grandes éxitos, Un mundo hostil, una autobiografía ficcionada a modo de novela gráfica impregnada de su peculiar humor satírico.

"Gran parte de lo que sucede en el libro me ha pasado a mí o a mi entorno. Me gusta mostrar lo que todos intentamos esconder bajo la alfombra, me parece que es muy humano. Habla tanto de nosotros lo que no mostramos como lo que sí. Me divierte incomodar o provocar curiosidad. En realidad, casi todo lo que hago tiene parte de crítica social, humor o es algo que molesta", contó en una entrevista en El Mundo a raíz de su publicación.

En Un mundo hostil, Gakian asegura estar en el equipo de los perdedores y explica por qué en esta misma charla: "Soy una chica que proviene de una familia de clase media-baja, una familia desestructurada. Entonces lo que me atrae a la hora de plasmar historias es eso, más la senda del perdedor que la del héroe clásico. Me parece divertido e interesante naturalizar el fracaso. No pasa nada. No has venido aquí para ser un pedazo de boss sino simplemente para estar bien y sobrevivir a lo que te ha tocado según tus circunstancias".

La cómica de 32 años, con más de 132.000 seguidores en Instagram, ha sido colaboradora de yu, No te pierdas nada y ha sido protagonista de la obra Conectados, pero sigue siendo una desconocida para el gran público. Su vida personal es también un misterio, aunque ella ha hablado abiertamente del trastorno que sufre desde pequeña.

En otra entrevista contó que tiene déficit de atención con hiperactividad (TDH) y que se enteró gracias a cuidar su salud mental. "Si no hubiese invertido cuatro años en terapia, a lo mejor nunca lo hubiese sabido", contó la cómica, que está convencida de que si no hubiese sido diagnostica, le hubiese pasado factura a sus relaciones personales y laborales. "Ahora tengo unas tareas ineludibles, así que tomo una pastillita y me focalizo mucho más", explicó.