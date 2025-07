Quién ganó la anterior edición de 'Tu cara me suena' y cómo quedó la clasificación

Desde el inicio de Tu cara me suena 11, David Bustamante demostró que era un firme candidato a convertirse en uno de los finalistas del concurso dadas sus habilidades vocales e interpretativas.

Unas artes que le sirvieron para alzarse como vencedor en la Gran Final del programa, donde obtuvo el 45 % de los votos gracias a su interpretación de Antonio Molina cantando su icónica canción Adiós España.

Fue una actuación muy emotiva no solo por la carga de la canción, sino por el recuerdo del propio David Bustamante a su abuelo. Una actuación que se impuso a la que llevó a cabo Raoul Vázquez de Tom Jones y su My way y a Julia Medina, que abrió la gala con The Show Must Go On de Céline Dion.

Clasificación final de 'Tu cara me suena 11'

1. David Bustamante

2. Raoul Vázquez

3. Julia Medina

4. Supremme de Luxe

5. Conchita

6. Raquel Sánchez Silva

7. Juanra Bonet

8. Miguel Lago

9. Valeria Ros

El paso de Bustamante por 'TCMS'

El cantante dio algunos de los mejores momentos de la edición desde la primera gala en la que llegó imitando a Manuel Turizo y en la que protagonizó un emotivo y divertido momento, reencontrándose con su compañera y amiga Chenoa, que ejercía de jurado.

Su primera victoria llegó en la segunda gala, con Nino Bravo, dejando al público completamente asombrado con su torrente vocal. La segunda vez que se proclamó ganador fue en la onceava gala, cuando se transmutó en Joaquín Sabina demostrando los diferentes registros con los que cuenta el cántabro.