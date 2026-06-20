¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 10

La Gala 10 de Tu cara me suena 13 ha vuelto a regalar una jornada mágica a los espectadores de Antena 3. El programa se encamina hacia el final, pues solo queda una gala antes de que comiencen las dos semifinales. Pero esta ha sido una noche muy especial para Europa FM porque Nacho García, presentador de Cuerpos especiales, ha imitado a Juanka junto a Leonor Lavado.

J Kbello, ganador por cuarta vez

J Kbello se ha proclamado el ganador de la décima gala de Tu cara me suena 13, siendo esta la cuarta vez que vence al resto de sus compañeros. El gaditano ha imitado a Steven Tyler, de Aerosmith, y ha conquistado tanto al público como al jurado, que le han otorgado la máxima nota posible por segunda vez consecutiva: 24 puntos.

Los cuatro miembros del jurado le han dado el 12: "Yo creo que pocas veces hay la sensación en el jurado de decir: 'Es que un 12 es poco, ¿no hay más para dar'. Jota, te lo mereces, esto y más", ha valorado Florentino Fernández. "Eres buen tío, te lo tomas muy en serio y nos ofreces tu talento en este grandísimo programa noche tras noche".

J Kbello ha querido ceder los 3.000 euros a Leonor Lavado, que ha destinado el premio a Disgenil. "Es la asociación para la mejora de la calidad de vida para personas con discapacidad. Porque la discapacidad hay que visibilizarla para que realmente haya una inclusión en el mundo y que todos estemos acompañados en el camino que nos ha tocado", ha dicho la humorista de Puente Genil (Córdoba).

Clasificación de la Gala 10

1. J Kbello - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. Cristina Castaño - 20 (10 del jurado, 10 del público)

3. Martín Savi - 20 (11 del jurado, 9 del público)

4. Paula Koops - 19 (8 del jurado, 11 del público)

5. Sole Giménez - 15 (9 del jurado, 6 del público)

6. Aníbal Gómez - 14 (7 del jurado, 7 del público)

7. María Parrado - 14 (6 del jurado, 8 del público)

8. Jesulín de Ubrique - 10 (5 del jurado, 5 del público)

9. Leonor Lavado - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general

Tras la décima gala, el orden de la clasificación general se mantiene intacto, aunque J Kbello comienza a despuntar en la primera posición y Cristina Castaño se acerca a María Parrado.

1. J Kbello - 209 puntos

2. María Parrado - 196

3. Cristina Castaño - 193

4. Martín Savi - 179

5. Paula Koops - 169

6. Sole Giménez - 155

7. Aníbal Gómez - 122

8. Jesulín de Ubrique - 116

9. Leonor Lavado - 101

A quién imitarán en la Gala 11

Una noche más, el pulsador ha decidido a qué artista tendrá que imitar cada concursante en la próxima gala. Aníbal Gómez le ha robado Chimo Bayo a Leonor Lavado, que finalmente tendrá que imitar a Gusanito. Además, J Kbello y Paula Koops tendrán que invitar a un amigo para actuar juntos.