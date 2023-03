¿Cuántos kilos engordó Brendan Fraser para protagonizar la película ‘La Ballena’?

La carrera por el Oscar al Mejor actor aún no tiene un claro favorito pues la secuencia de premios que precede a la gran fiesta del cine se ha repartido entre tres de los actores nominados: Colin Farrell, por Almas en pena de Inisherin, obtuvo el Globo de Oro al mejor actor de comedia; Austin Butler, por Elvis, se hizo con un BAFTA y el Globo de Oro al mejor actor de drama; y Brendan Fraser, por La ballena (The Whale), fue reconocido con el Critics Choice Awards y con el SAG Awards del Sindicato de Actores.

La pelea entre los intérpretes está servida y, para hacer más difícil la decisión de los académicos han aparecido unas imágenes del proceso de caracterización al que tenía que someterse Fraser en cada jornada de rodaje para convertirse en Charlie, un profesor de inglés gay con obesidad mórbida que vive recluido en su casa y que intenta recuperar el contacto con su hija.

Prótesis y bastantes kilos de más

A Brendan Fraser lo conocimos a finales de los 90, cuando tenía 29 años —ahora tiene 54– en la comedia de aventuras George de la Jungla. Solo unos dos años después se estrenó La momia, la primera de las tres cintas de la saga que protagonizó. En aquel momento, Fraser lucía un cuerpo esculpido y era considerado uno de los actores más atractivos de Hollywood.

"Estaba depilado. Privado de carbohidratos. De camino a casa después del trabajo, paraba para comprar algo de comer. Un día necesitaba algo de efectivo y no podía recordar mi número PIN porque mi cerebro estaba fallando. Esa noche no cené", contó recientemente en la revista Variety. Para interpretar George de la Jungla se sometió a una estricta dieta que tuvo importantes secuelas en su salud mental y su memoria.

El cambio para participar en La ballena –el primer papel importante que ha aceptado Fraser en los últimos 12 años— ha sido todo lo contrario, pues esta vez ha tenido que subir considerablemente de peso —alrededor de unos 30 kilos— para protagonizar la vida del desdichado personaje que llegó a pesar casi 300 kilos. Aunque, como aclaró el actor en una entrevista en Vanity Fair, el impactante cambio físico se consiguió, sobre todo, a base de prótesis que añadieron a su cuerpo hasta 135 kilos de peso.

Horas y horas de maquillaje

"La pieza del torso era como una camisa de fuerza, con mangas pintadas con aerógrafo a mano para que parecieran idénticas a la piel humana. Hasta el vello se ponía a mano", explicó el intérprete sobre el intenso proceso de caracterización al que se tenía que someter en cada jornada de trabajo. Al principio, llegó a pasar hasta seis horas en la sala de maquillaje para transformarse en Charlie; avanzado el rodaje lograron acortarlas a dos.

"Tuve que aprender a moverme de un modo nuevo", contó Fraser que recurrió a un instructor de baile para aprender a trasladarse con ese peso y contó con el asesoramiento de la OAC, la Obesity Action Coalition, para preparar el papel. "Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Sentí vértigos al final de la jornada cuando me quitaban la prótesis por una sensación ondulante, como cuando bajas de una góndola en Venecia".

Las prótesis y el maquillaje son obra del maquillador canadiense Adrien Morot —ya había trabajado con el director Darren Aronofsky—, que también es uno de los nominados al Oscar la próxima noche del 13 de marzo como Mejor maquillaje y peluquería.

El gran regreso de Brendan Fraser

The Whale se estrenó en el Festival de Venecia en septiembre de 2022 y la interpretación del protagonista de La momia fue reconocida con una larga ovación de siete minutos. Pero allí, además del gran trabajo del actor, llamó la atención el gran cambio físico que había experimentado después de años desaparecido del mundo del cine.

A lo largo de estos meses de promoción, Fraser ha ido perdiendo los kilos que tuvo que ganar para dar vida al protagonista de la película y ha dado explicaciones sobre esa larga ausencia. Precisamente, una de las razones que le mantuvieron alejado de las cámaras son las secuelas físicas y problemas que le dejaron algunos de sus trabajos.

“Destrocé mi cuerpo haciendo escenas de riesgo”, reconoció en una entrevista y explicó que nunca aceptó que se contratara a un doble para grabar esas secuencias. Eso le acarreó importantes daños físicos que le obligaron a pasar varias veces por quirófano.

Otro hecho marcó la carrera profesional de Fraser y le hizo sumirse en una depresión por la que desapareció de la escena pública. Sufrió una agresión sexual por parte del periodista Philip Berk, quien fue presidente de la Asociación de la Academia de Prensa Extranjera en Hollywood. "Me pasó su mano izquierda por detrás, me agarró una nalga y uno de sus dedos me alcanzó el ano. Y luego lo empezó a mover. Me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar", contó Fraser a la revista GQ la primera vez que habló de ello.

"Charlie es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero inmerso en un mar de esperanza. Yo he estado en ese mar y hace poco he surfeado esa ola, que ha sido poderosa y buena. Y esa ola también me arrastró hasta el fondo del océano, restregó mi cara allí, y terminó en una playa extraña en un mundo diferente preguntándome dónde estoy ahora", fueron las emotivas palabras del intérprete sobre su personaje, y sobre él mismo, al recoger el reconocimiento del Sindicato de Actores.