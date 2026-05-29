La experiencia de Cristina Castaño como madre soltera: "Si tienes un hijo sola, necesitas ayuda"

Cristina Castaño dio a luz a su primer hijo en 2025. Para ella, ser madre soltera no fue algo "premeditado": "Es una decisión con la que te encuentras en un punto de tu vida en el que no has sido madre con las parejas con las que has tenido y en un determinado momento te encuentras soltera y tomas esa decisión", le contó a Cayetana Guillén Cuervo en su pódcast No te lo Cayes.

"No me voy a juntar con un hombre para decirle: 'Quiero ser madre'. Esa presión no ayuda y no es justa. Hay mujeres que no conocen a un hombre y ya está. A mí eso no me ha pasado. Es todo un proceso", añadió.

En agosto de 2025, la actriz reveló que su hijo León ya había nacido. "Eres preciosoooo… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)", escribió en Instagram. En esa publicación, Castaño agradeció el trabajo de "todo el equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo", a su matrona Marcela y "al resto del personal del hospital".

La gallega estuvo acompañada en el parto por su hermana Marga: "Me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo". También tuvo palabras de agradecimiento para su ginecóloga Alexandra Henríquez: "Estaba segura de que todo iba a ir bien, y así ha sido. Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: dar a luz a mi hijo".

Al despedirse del año 2025, Cristina Castaño publicó una imagen asegurando que seguramente no tenga más hijos. "No creo que vuelva a estar embarazada en esta vida, así que este año no lo olvidaré nunca y le estaré eternamente agradecida por regalarme al Rey de mi Corazón. Estamos listos para el 2026", comentó en Instagram, donde comparte imágenes de León sin que aparezca su cara.

Así compagina la maternidad con el trabajo

Antes de empezar a emitirse Tu cara me suena, Cristina Castaño contó a la prensa cómo gestiona la conciliación. "Si tienes un hijo, si decides tener un hijo sola, tienes que tener ayuda", dijo ante el micrófono de Europa Press. "Tienes que tener un sostén económico que te permita tener ayuda porque, en ese sentido, yo tengo que salir a trabajar y eso es fundamental".

La actriz aseguró que no podría compaginar ambas cosas si no hubiese tenido el éxito laboral que tiene: "No hubiese podido hacerlo si no me hubiese ido bien en la profesión. Pero estoy feliz de la forma en la que lo he hecho y, ahora que lo he hecho, así es como considero que lo tenía que haber hecho. Me gusta mucho hacerlo, así que estoy muy contenta con la decisión", dijo sobre ser madre soltera.