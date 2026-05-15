¿Quién es María Parrado? Conoce a la niña prodigio de la música que busca ganar 'Tu cara me suena'

María Parrado es una de las voces de Tu cara me suena 13. La joven cantante de 25 años se ha convertido en una de las más firmes candidatas a ganar la edición del programa de Antena 3 con imitaciones tan brillantes como la que hizo de Ana Mena en la primera gala y que le dio la victoria de la noche.

La intérprete debutó como concursante tras haber pasado por el plató del talent musical en calidad de invitada. En 2020 imitó a Zahara cantando Con las ganas y repitió la experiencia en 2023 para moverse como Olivia Rodrigo al ritmo de good 4 u. "Me apetecía cantar ya un tema más cañero, con una letra superagresiva y un look juvenil", dijo antes de deslumbrar convertida en la intérprete de drop dead.

Pánico a cantar en público y el programa de Juan y Medio

Tenía solo 8 años cuando apareció por primera vez en televisión. María Parrado debutó en el programa Menuda Noche de Canal Sur, donde cautivó al público andaluz cantando Bella y Bestia y Vas a volverme loca, el éxito de su admirada Natalia, venciendo el trauma que le impedía mostrar a los demás su voz.

"Yo estaba en el conservatorio de Chiclana. Estaba con piano y tuve que hacer la prueba y cantar. Entonces, salí llorando: Mamá, he tenido que cantar. Porque para mí era traumático. Yo sabía que me gustaba mucho, pero cantar delante de la gente me daba pánico", contaba hace solo unas semanas en un programa de televisión al que acudió para dar una sorpresa a Juan y Medio, el presentador de aquel exitoso formato.

"Cantar delante de la gente me daba pánico"

Un día, en ese conservatorio, descubrió que se hacía un casting para Menuda gente y se propuso superar sus miedos. "Le dije a mi madre: Me quiero presentar. Y mi madre me dijo: Ni de coña porque si no me cantas ni a mí, no te voy a llevar a hacer el ridículo. Y me acuerdo de salir de ese casting y decirle a mi madre: He cantado y creo que me ha salido muy bien".

A Canal Sur volvió años más tarde, en 2016, con 15 años, y lo hizo para ser jurado de otro espacio de talentos, Fenómeno fan, que condujo Natalia y en el que compartió papel con otra gaditana, Merche. Dos años antes ya se había confirmado como una de las jóvenes promesas de la música en nuestro país.

En 2014 se proclamó ganadora de la primera edición de La Voz Kids, con una bonita interpretación de Lucía de Joan Manuel Serrat. Durante todo el concurso, María hizo gala de un talento que conquistó a Malú, su coach y su “ídolo”, que no dudó en mostrarle todo su cariño cuando meses después la joven cantante tuvo que enfrentar la pérdida repentina de su padre, al que estaba muy unida. "Mi niña linda... Cuánto lo siento... Te mando todo mi cariño y fuerza... Te quiero, reina", escribió en redes sociales.

Cantó con Serrat y fue voz de Disney

Tras salir del concurso, Parrado cumplió un bonito sueño y cantó con Joan Manuel Serrat la canción que le hizo ganar en la gala de Nochebuena de RTVE de ese año. Además, solo unos meses después de ganar el talent show, lanzó su primer disco, que llevaba por título su nombre y en el que versionaba varias canciones de Pablo Alborán, y que llegó al número 1 de la lista de discos más vendidos.

"Si no hubiese pasado por La Voz, no estaría ahora mismo donde estoy. Para mí, fueron unos inicios superdulces y bonitos", aseguraba la joven cantante sobre el impulso que supuso el concurso, que le permitió grabar cinco álbumes de estudio.

Así, mientras María Parrado seguía concentrada en trabajar en su propia música —en 2015 lanzó su segundo álbum, Abril— y en sus conciertos, otro hito musical contribuyó a relanzar su exitosa carrera: fue elegida para interpretar la banda sonora de Vaiana, la película de Disney que se estrenó en diciembre de 2016.

"Ser una chica Disney ha sido un sueño. El doblaje es un mundo precioso y supercomplicado. Cuando vi la película y escuché mi voz, fue una sensación increíble", aseguraba sobre esa experiencia que repitió en 2024 con Vaiana 2.

Después llegaron los siguientes discos, varias giras y colaboraciones con Dvicio, Cepeda, Antonio José o Gonzalo Hermida. Así, el último paso como cantante lo dio el pasado noviembre al presentar en Madrid La niña que fui, su quinto álbum que marca un antes y un después en su carrera, dejando atrás las baladas y mostrando un sonido más pop y actual. El álbum incluye colaboraciones con Blas Cantó, Lucas Curotto y David Parejo.

Una ruptura y un sueño por cumplir

Pocas semanas después del lanzamiento de su nuevo disco, se supo que María Parrado y el que había sido su novio desde 2023, Marcos Plaza, habían roto su relación. Una noticia que pilló a todos por sorpresa, pues semanas antes, el 4 de noviembre, la intérprete había presumido de su bonita historia en redes. De hecho, ninguno se ha pronunciado sobre ese final ni tampoco ha borrado el rastro de su amor en cuentas de Instagram.

María y Marcos, el fotógrafo preferido y amigo de María Pombo y su marido Pablo Castellanos, se conocieron a través de amigos comunes en 2022 y formaban una sólida pareja que muchos pusieron en duda por su diferencia de edad: ella es 15 años más joven que él.

La cantante fue el máximo apoyo de Marcos cuando él decidió dedicarse a organizar viajes de aventuras. Juntos recorrieron medio mundo y de uno de esos viajes la cantante guarda un especial recuerdo: estar a pocos metros de un grupo de gorilas en Uganda.

Marcos, por su parte, no dudó en aplaudirla cuando se defendió de las críticas hacia su cuerpo con un mensaje en Instagram. "¿Con qué derecho se opina de los cuerpos ajenos? ¿Por qué hay gente con vidas tan vacías y su pasatiempo favorito es criticar? Cada vez entiendo menos esa presión constante a la mujer de un cuerpo 'perfecto'. Tras hacerme mil millones de preguntas, mi consejo de hoy es que améis cada rinconcito de vuestro cuerpo porque nos hace únicas: las estrías, los michelines, la celulitis, los lunares, absolutamente TODO", escribió junto a una foto posando en biquini.

"Yo tengo la suerte de estar centrada, pero de verdad ¿Cuánta gente hay con TCA? Gente que conozco, gente que me rodea, niñas con 12 años... Me sentía con la responsabilidad de mandar un mensaje contundente para que la gente que me siga diga: Algo estamos haciendo mal", dijo poco después en una entrevista en la que también habló del papel que jugaron sus padres en su educación y equilibrio.

"He visto muchos padres que proyectan sus frustraciones con sus hijos", aseguró la intérprete, a la que también le gustaría escribir una canción sobre salud mental:"Es necesario hablar del tema".