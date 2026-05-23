"Es inimitable": María Parrado intenta clavarse a Rosalía con 'La Perla' en 'Tu cara me suena'

María Parrado ha arrasado en el sexto programa de Tu cara me suena 13. La artista ha ganado por segunda vez una gala con la máxima nota posible: 24 puntos, 12 del jurado y 12 del público. De esta forma, mantiene su liderato en la clasificación general por encima de J Kbello.

La concursante de 25 años ha tenido que recrear la actuación de Rosalía en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el programa estadounidense donde cantó La Perlapor primera vez en directo. Después de esta actuación, el tema se convirtió en un éxito global, por lo que el público tiene muy interiorizada la versión original de la canción. Y ahí residía el mayor reto de María Parrado.

¿Cómo imitar una voz que todo el mundo tiene en la cabeza? A pesar de ser una tarea compleja, el jurado ha aplaudido el resultado final. "Has hecho un trabajazo. A Rosalía la tenemos muy presente. Ha hecho este discazo LUX y todo el día la estamos escuchando. El referente es tan claro que el reto que tenías hoy era muy difícil", ha valorado Àngel Llàcer.

María Parrado ha asegurado que vio a Rosalía en concierto y que le pareció "inimitable", aunque Chenoa también ha reconocido su buen trabajo: "Es una voz que tiene mil detalles: el quejío, el susurro, el hablado... Pero tienes una maquinaria [vocal] que sabes usar. Ha sido una imitación fantástica", ha comentado.

Chenoa: "Ha sido una imitación fantástica"

Como anécdota, la concursante ha desvelado que ha pasado vértigo por tener que subirse a una cama tan alta. Sin embargo, la joven ha recreado a rajatabla la actuación original y se ha consagrado como una de las participantes con más opciones de ganar Tu cara me suena 13.