Cómo votar en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13'
Los telespectadores de Tu cara me suena toman el control y este viernes pasan a convertirse en jurado de la segunda semifinal del talent de Antena 3. Si quieres votar por tu favorito, toma nota de lo que tienes que hacer.
Tu cara me suena llega a su recta final y lo hace con J Kbello como primer finalista. La buena puntuación recibida a lo largo de la temporada dio al cantante el pase directo en la primera semifinal emitida el pasado 3 de julio y este viernes toca descubrir a sus rivales de cara a la última gala que se emitirá en directo el día 17 de julio.
También la segunda semifinal será en directo y los telespectadores podrán por primera vez desde que empezó la temporada sumar su voto al de la mesa del jurado compuesta por Florentino Fernández, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.
¿Cómo votar en la semifinal de 'Tu cara me suena'?
Para convertirse en juez del talent musical de Antena 3 y entrar a valorar a las actuaciones de los ocho concursantes que buscan un pase a la final hay dos vías:
- A través de la web y la app de Antena 3 se puede votar durante la emisión en directo del programa, que arranca a las 22:00 horas.
- Y también vía teléfono o SMS utilizando el número o código que aparecerá en pantalla para cada concursante durante la gala.
¿Cuánto vale el voto del público de casa?
Al entrar a jugar el público de casa, el público de plató no vota y, por tanto, el voto de los telespectadores pasa a representar el 50% de la nota final. El otro 50% depende la opinión del jurado profesional.
Cómo está la clasificación de 'Tu cara me suena 13' antes de la segunda semifinal
Telespectadores y jurado profesional deberá elegir a los otros cuatro finalistas de la edición y no está fácil atendiendo cómo está la clasificación genera.
¿Quién entrará en la final y quiénes se quedarán fuera? La madrugada del viernes 10 al sábado 11 descubriremos la respuesta.
- 1. J Kbello - 209 puntos - FINALISTA
- 2. María Parrado - 196
- 3. Cristina Castaño - 193
- 4. Martín Savi - 179
- 5. Paula Koops - 169
- 6. Sole Giménez - 155
- 7. Aníbal Gómez - 122
- 8. Jesulín de Ubrique - 116
- 9. Leonor Lavado - 101