Cómo votar en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13'

Manel Fuentes y el jurado de 'Tu cara me suena 13'? en la Gala 11 | Atresmedia

Tu cara me suena llega a su recta final y lo hace con J Kbello como primer finalista. La buena puntuación recibida a lo largo de la temporada dio al cantante el pase directo en la primera semifinal emitida el pasado 3 de julio y este viernes toca descubrir a sus rivales de cara a la última gala que se emitirá en directo el día 17 de julio.

También la segunda semifinal será en directo y los telespectadores podrán por primera vez desde que empezó la temporada sumar su voto al de la mesa del jurado compuesta por Florentino Fernández, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

¿Cómo votar en la semifinal de 'Tu cara me suena'?

Para convertirse en juez del talent musical de Antena 3 y entrar a valorar a las actuaciones de los ocho concursantes que buscan un pase a la final hay dos vías:

A través de la web y la app de Antena 3 se puede votar durante la emisión en directo del programa, que arranca a las 22:00 horas.

se puede votar durante la emisión en directo del programa, que arranca a las 22:00 horas. Y también vía teléfono o SMS utilizando el número o código que aparecerá en pantalla para cada concursante durante la gala.

¿Cuánto vale el voto del público de casa?

Al entrar a jugar el público de casa, el público de plató no vota y, por tanto, el voto de los telespectadores pasa a representar el 50% de la nota final. El otro 50% depende la opinión del jurado profesional.

Cómo está la clasificación de 'Tu cara me suena 13' antes de la segunda semifinal

Telespectadores y jurado profesional deberá elegir a los otros cuatro finalistas de la edición y no está fácil atendiendo cómo está la clasificación genera.

¿Quién entrará en la final y quiénes se quedarán fuera? La madrugada del viernes 10 al sábado 11 descubriremos la respuesta.