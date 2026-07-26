En A3

Todas las actuaciones de la final de 'La Voz Kids 2026'

La gran final de La Voz Kids ha vuelto a demostrar que los jóvenes talentos que acogen los coaches del programa tienen una gran proyección musical.

La Voz Kids 2026
La Voz Kids 2026 | Roberto Sastre

Publicidad

Europa FM
Europa FM
Publicado:

La gran final de La Voz Kids 2026 puso el broche de oro a una edición repleta de talento que demostraron el enorme nivel de los jóvenes artistas que han pasado por el programa. Tras una noche en la que los ocho finalistas dieron lo mejor de sí mismos, el público decidió que Eduardo El Campanero, del equipo de Antonio Orozco, se convirtiera en el ganador de esta edición.

El joven sevillano logró conquistar a la audiencia gracias a una propuesta artística marcada por sus raíces flamencas, aunque todos sus compañeros lo dieron todo en la gran final del talent show. Aquí mostramos cómo se sucedieron las actuaciones de estos jóvenes cantantes y los invitados estrella del programa.

Eduardo 'El Campanero' y Antonio Orozco

Antonio Orozco y Eduardo en La Voz Kids
“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Orozco y Eduardo conquistan al público con 'Pedacitos de ti' | Roberto Sastre

Evolett y Luis Fonsi

Luis Fonsi y Evolett en La Voz Kids
Luis Fonsi y Evolett ponen el broche de oro a La Voz Kids con ‘No me doy por vencido' | Roberto Sastre

Marco y Ana Mena

Ana Mena y Marco en La Voz Kids
Ana Mena y Marco enamoran con una preciosa versión de 'Quiero decirte' | Roberto Sastre

Martina y Edurne

Edurne y Martina en La Voz Kids
El sueño de Martina se hace realidad: canta junto a Edurne en la Gran Final de La Voz Kids | Roberto Sastre

Leire

Leire en La Voz Kids
Leire arrasa en la Gran Final con un tema que es todo un himno: “Eres grande” | Roberto Sastre

Mía

Mia en La Voz Kids
Mía vuelve a conquistar La Voz Kids y recibe el mayor elogio de Edurne: "Eres una artista" | Roberto Sastre

Erick

Erick en La Voz Kids
Erick deja sin palabras a La Voz Kids con una magistral versión de Rocío Jurado | Roberto Sastre

Triana

Triana en La Voz Kids
Triana vuelve a emocionar en la gran final de La Voz Kids: "No me dejas de sorprender" | Roberto Sastre

Leire, Martina y Mía

Martina, Leire Martínez y Mia en La Voz Kids
La canción que une a Leire con Martina y Mía en la Gran Final de La Voz Kids | Roberto Sastre

Melody junto a Triana y Evolett

Triana, Melody y Evolett en La Voz Kids
Melody incendia el escenario de La Voz Kids junto a Triana y Evolett con 'Mujer loba' | Roberto Sastre

Antoñito Molina junto a Eduardo y Leire

Leire, Antoñito Molina y Eduardo en La Voz Kids
Antoñito Molina deja huella en La Voz Kids y canta ‘Me prometo’ con Eduardo y Leire | Roberto Sastre

Belén Aguilera

Belén Aguilera en La Voz Kids
Belén Aguilera aparece en la final de La Voz Kids y conquista el escenario | Roberto Sastre

Manuel Turizo junto a Lucas

Manuel Turizo y Lucas en La Voz Kids
Manuel Turizo y Lucas regresan a La Voz Kids un año después de su histórica victoria | Roberto Sastre

Pablo López junto a los ganadores históricos de La Voz

Pablo López en La Voz Kids
Pablo López canta con todos los ganadores de La Voz Kids en una actuación histórica | Roberto Sastre
Antena 3 » Noticias » TV/Cine

Publicidad