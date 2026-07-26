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Todas las actuaciones de la final de 'La Voz Kids 2026'
La gran final de La Voz Kids ha vuelto a demostrar que los jóvenes talentos que acogen los coaches del programa tienen una gran proyección musical.
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La gran final de La Voz Kids 2026 puso el broche de oro a una edición repleta de talento que demostraron el enorme nivel de los jóvenes artistas que han pasado por el programa. Tras una noche en la que los ocho finalistas dieron lo mejor de sí mismos, el público decidió que Eduardo El Campanero, del equipo de Antonio Orozco, se convirtiera en el ganador de esta edición.
El joven sevillano logró conquistar a la audiencia gracias a una propuesta artística marcada por sus raíces flamencas, aunque todos sus compañeros lo dieron todo en la gran final del talent show. Aquí mostramos cómo se sucedieron las actuaciones de estos jóvenes cantantes y los invitados estrella del programa.
Eduardo 'El Campanero' y Antonio Orozco
Evolett y Luis Fonsi
Marco y Ana Mena
Martina y Edurne
Leire
Mía
Erick
Triana
Leire, Martina y Mía
Melody junto a Triana y Evolett
Antoñito Molina junto a Eduardo y Leire
Belén Aguilera
Manuel Turizo junto a Lucas
Pablo López junto a los ganadores históricos de La Voz
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