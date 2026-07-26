Todas las actuaciones de la final de 'La Voz Kids 2026'

La gran final de La Voz Kids 2026 puso el broche de oro a una edición repleta de talento que demostraron el enorme nivel de los jóvenes artistas que han pasado por el programa. Tras una noche en la que los ocho finalistas dieron lo mejor de sí mismos, el público decidió que Eduardo El Campanero, del equipo de Antonio Orozco, se convirtiera en el ganador de esta edición.

El joven sevillano logró conquistar a la audiencia gracias a una propuesta artística marcada por sus raíces flamencas, aunque todos sus compañeros lo dieron todo en la gran final del talent show. Aquí mostramos cómo se sucedieron las actuaciones de estos jóvenes cantantes y los invitados estrella del programa.

Eduardo 'El Campanero' y Antonio Orozco

“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Orozco y Eduardo conquistan al público con 'Pedacitos de ti' | Roberto Sastre

Evolett y Luis Fonsi

Luis Fonsi y Evolett ponen el broche de oro a La Voz Kids con ‘No me doy por vencido' | Roberto Sastre

Marco y Ana Mena

Ana Mena y Marco enamoran con una preciosa versión de 'Quiero decirte' | Roberto Sastre

Martina y Edurne

El sueño de Martina se hace realidad: canta junto a Edurne en la Gran Final de La Voz Kids | Roberto Sastre

Leire

Leire arrasa en la Gran Final con un tema que es todo un himno: “Eres grande” | Roberto Sastre

Mía

Mía vuelve a conquistar La Voz Kids y recibe el mayor elogio de Edurne: "Eres una artista" | Roberto Sastre

Erick

Erick deja sin palabras a La Voz Kids con una magistral versión de Rocío Jurado | Roberto Sastre

Triana

Triana vuelve a emocionar en la gran final de La Voz Kids: "No me dejas de sorprender" | Roberto Sastre

Leire, Martina y Mía

La canción que une a Leire con Martina y Mía en la Gran Final de La Voz Kids | Roberto Sastre

Melody junto a Triana y Evolett

Melody incendia el escenario de La Voz Kids junto a Triana y Evolett con 'Mujer loba' | Roberto Sastre

Antoñito Molina junto a Eduardo y Leire

Antoñito Molina deja huella en La Voz Kids y canta ‘Me prometo’ con Eduardo y Leire | Roberto Sastre

Belén Aguilera

Belén Aguilera aparece en la final de La Voz Kids y conquista el escenario | Roberto Sastre

Manuel Turizo junto a Lucas

Manuel Turizo y Lucas regresan a La Voz Kids un año después de su histórica victoria | Roberto Sastre

Pablo López junto a los ganadores históricos de La Voz