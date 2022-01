¿Quién ganó la gala de Año Nuevo de 'Tu cara me suena'?

Luis Fonsi, Rosario y Carlos Baute, en el Concierto de Año Nuevo de 'Tu cara me suena' // antena3.com

El 2022 llegó con la que ya es la tradicional gala de Año Nuevo de Tu cara me suena . A los concursantes de esta novena edición se sumaron exconsursantes para cantar a dúo. Rosario Flores , Luis Fonsi , Anabel Alonso , Carlos Baute o Edu Soto se sumaron a esta noche en la que solo hubo un ganador. Descubre quién se llevó el gato al agua.

Nia Correia y Edu Soto fueron los ganadores indiscutibles de la gala de Año Nuevo de Tu cara me suena. La pareja se llevó el gato al agua tras meterse en la piel de Celia Cruz y el recientemente fallecido Vicente Fernández interpretando El Rey.

"Permíteme que le diga a Nia que yo creo que es la mejor actuación o la perfección de actuación que yo he visto en Tu cara me suena", dijo Chenoa a la concursante tras terminar el número musical.

Nia impostó la voz de la cantante y se metió en su cuerpo. Caracterización hizo un gran trabajo pero los movimientos fueron de la concursante.

La puntuación en la gala de Año Nuevo fue un poco especial. No hubo cuatros (se empezó a partir de cinco) y los puntos no se sumaron para la clasificación general, pero sí hubo 3.000 euros para la ONG elegida por el ganador.

Nia, que se llevó 47 puntos, dio su premio a la fundación Piel de Mariposa. "Edu la conoce bastante bien", dijo Nia, que le dio la palabra a su compañero.

"Yo desde que soy padre, tengo un niño de año y medo y estoy esperando otro. Yo que tengo la suerte de que mi hijo y toco madera de manera descomunal. Nunca he deseado tanto que mi hijo tenga salud", dijo el humorista. "No me puedo imaginar esos padres, tiene que ser una cosa terrible y tienen muy pocas ayudas, y entonces creo que estos 3.000 euros les van a venir muy bien".

Puedes ver aquí el número original de Vicente Fernández y Celia Cruz.