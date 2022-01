Edu Soto: su edad, su pareja, su hijo Imel, su futuro bebé y cuándo se convirtió en 'El Neng de Castefa'

Edu Soto es uno de los los cómicos más reconocidos de España, que sin duda le debe la fama a El Neng de Castefa. Su emblemático personaje le abrió camino y en 2015 dio la sorpresa en Tu cara me suena . La carrera del artista de 43 año s ha sido imparable, pero ¿qué hay de su vida privada? Te descubrimos el lado más personal de Edu Soto.

Edu Soto es un artista 360. El humorista es también presentador, actor, cantante y ha mostrado incluso su faceta de bailarín.

A sus 43 años su currículo es tan extenso —de MasterChef Celebrity a Tu cara me suena 4— que uno se olvida cuándo lo vio por primera vez. En el cine debutó con Tapas en 2005, antes incluso de convertirse en el Neng de Castefa.

'¡Qué pasa, Neng!'

Probablemente, si escuchamos la famosa frase “¡Qué pasa, Neng!”, a todos se nos venga a la cabeza Edu Soto.

Por muchos años que pasen, el Neng de Castefa sigue siendo su personaje más conocido. Este joven, que vivía obsesionado con su su buga y con convertirse en DJ, apareció por primera vez en el programa Una Altre Cosa, de Andreu Buenafuente en TV3.

A él le debe muchas cosas pero también es consciente de que le cerró puertas. "Me sigue persiguiendo para lo bueno y lo malo. Por un lado, te da el cariño y la popularidad para hacer una serie de trabajos pero, por otro, te cierra la puerta. Sobre todo, lo he superado en Madrid gracias a oportunidades que me han dado en el Centro Dramático Nacional [Como gustéis] y la Compañía de Teatro Clásico [El lindo don Diego]", contó en una entrevista en El País. "Lo que más me dolía es que en mi trabajo no vieran más allá, que no te ofrezcan un papel distinto porque te ponen una etiqueta. Afortunadamente actores como Carmen Machi o Javier Cámara, a los que admiro, han abierto un poco ese camino. Pero es complicado".

Edu Soto hizo esta confesión en 2015, ocho años después de colocarse por última vez las gafas del de Castefa. En Neng salió por última vez en pantalla el 28 de junio de 2007. En realidad fue la penúltima, en diciembre de 2016, volvió a poner la música a todo volumen para asistir al reencuentro de su personaje con Chikilicuatre, la niña de Shrek, y Chikilicuatre organizado por Buenafuente.

Su mujer: Cristina Pascual

Edu Soto siempre ha sido muy discreto en su vida privada. De 2014 a 2018, fue pareja de la diseñadora de moda malagueña Eva Hurtado, a quien conoció en Málaga durante la gira de la obra The Hole 2. A pesar de que la diseñadora se trasladó a Madrid con el objetivo de comenzar una vida juntos, la relación no acabó prosperando.

El amor volvió a llamar a la puerta del actor en 2019 cuando conoció a su actual pareja, Cristina Pascual. Se conocieron gracias a DeLaRoom, el grupo de Edu Soto del que es violinista.

Su hijo Imel y su próximo bebé

Edu Soto y Cristina Pascual se convirtieron en padres por primera vez en 2020. Su hijo Imel nació el 6 de junio de 2020. La pareja dio la bienvenida al recién nacido con un precioso texto: “Ayer nos cogió la mano Imel Soto Pascual. Ya somos 3 para siempre. Es el momento animal más precioso que he vivido jamás. Nuestro primer hijo nos llena de felicidad”.

La nueva alegría de la pareja llegó este 31 de diciembre. Edu Soto decidió despedir 2021 anunciando su próxima paternidad.

"Esta es, sin duda, la imagen que cierra mi 2021 y la que ya convierte el 2022 en un año lleno de esperanza e ilusión!! Absolutamente todos mis deseos depositados en que nazcas llena de salud y llenes de alegría a toda la familia. Tomo mi amor para Cristina Pascual y que tiene dentro de su cuerpo a una niña que nos va a regalar toda su luz. Todo mi amor para mi hijo Imel que pronto tendrá una hermanita. Y todo mi amor a los abuelos y titos que pronto volverán a reunirse para dar la bienvenida a un miembro más de la familia. Feliz año a todos y todas los que os asomáis a esta ventanita", escribió el intérprete.

La noticia tampoco coge tan de sorpresa: Edu Soto ya había hablado de su intención de ampliar la familia. “Cuando nos acostumbremos a esta nueva vida, veremos. La intención es darle un compañerito de juegos, pero nunca se sabe. Está apuntado como recomendable”, dijo en diciembre de ese año. "Es bonito disfrutar el día a día de un ser tan bonito. Cuando son tan pequeños y puros, es cuando hay que disfrutarlos”.