Quién es Juliano Valdi, el joven actor que revive a Michael Jackson en su biopic

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Michael es uno de los biopics más esperados, y a partir de este 22 de abril está disponible en la gran pantalla. El filme narra el ascenso a la fama del estadounidense desde 1966 con The Jackson 5 hasta 1988, ya consolidado como un ídolo de masas. Y a la superestrella la encarna el propio sobrino del artista, Jaafar Jackson.

Pero en su versión de pequeño hay otro intérprete detrás: Juliano Valdi. Y es que con tan solo 12 años el joven se ha vuelto de la noche a la mañana toda una estrella, y precisamente por encargar al 'rey del pop'.

¿Y quién es Juliano Valdi? Se trata de un actor infantil estadounidense que nació el 2 de febrero de 2014. Estos últimos años, el mundo audiovisual le ha sido su sitio.

Fue en 2025 cuando el joven formó parte del equipo de actores de doblaje de la película de animación Arco. De hecho, él es el encargado de ponerle voz al protagonista. Sin embargo, su participación en Michael supone su primer gran papel en cine. En la película da vida a Michael Jackson durante su infancia, especialmente en la etapa en la que formaba parte de The Jackson 5 y empezaba a mostrar su talento al mundo.

El trabajo de Juliano Valdi en 'Michael'

El proceso de selección fue exigente, ya que los creadores buscaban a un niño capaz de transmitir no solo el parecido físico, sino también la esencia artística de Michael Jackson. Y así lo explica Universal Pictures. Para ellos, Valdi reunía "esa mezcla única de promesa, sensibilidad y dulce inocencia" del 'rey del pop'.

El actor fue escogido porque desde muy pequeño ya imitaba al artista, bailando sus coreografías y mostrando una gran soltura escénica, lo que le permitió conectar de forma natural con el personaje. Y es que con tan solo nueve años estaba más que dispuesto a lanzarse a cantar temas tan inimitables como ABC, I Want You Back o I'll Be There.

Un casting perfecto

El productor Graham King recuerda la primera vez que vio la audición de Valdi: "Juliano llegó, leyó las líneas correspondientes, hizo la escena y lo clavó absolutamente". "Era casi como si tuviera una estrella sobre la cabeza que lo iluminase", expresa.

El director de Michael, Antoine Fuqua, comparte esta opinión sobre el joven: "Juliano es un auténtico torbellino de energía imparable, pero a la vez es un niño muy dulce y con un talento extraordinario. No es solo un gran cantante y bailarín, sino que tiene la inusual habilidad de conectar con emociones puras cuando está actuando. Cuando Juliano llega, es como si fuera un hombre hecho y derecho, pero en pequeñito. Michael era igual a los nueve años".

El guionista, John Logan, también está de acuerdo con esa chispa que desprende del actor, y asegura que el pequeño capturó la complejidad emocional requerida para el papel, hallando el equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y alegría. Según explica, "lo que Juliano aporta a la película es algo muy único. Era una inyección de sentimientos y felicidad a partes iguales".

Juliano invirtió largas jornadas a lo largo de varios meses de ensayo, no solo en investigar el pasado de Michael, sino en encontrar su voz y su forma de moverse. "Mi mayor logro fue aprenderme el paso de abrirse de piernas de James Brown. Fue genial dominarlo y estoy muy orgulloso", cuenta el propio Juliano. Y precisamente su habilidad sobre el escenario también sobresale enormemente.

Juliano parecía entender perfectamente todo lo que bullía en el interior del cantante: "Michael era una persona muy tímida y no le gustaba acaparar la atención, pero era ponerse a bailar y todo eso desaparecía".

Jualiano Valdi demuestra en Michael que tiene un gran talento que explotar, y qué mejor manera de comenzar a hacerlo que encarnando a Michael Jackson.