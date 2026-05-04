La viral escena en español de Rosalía y Zendaya en 'Euphoria'

Rosalía ha vuelto a viralizarse por sus secuencias en Euphoria. La artista da vida a Magick en la tercera temporada de la ficción, una pole dance que tiene que llevar collarín mientras trabaja. Y sus fans se han vuelto locos con la última escena de la catalana en la pantalla.

Hasta ahora habíamos visto a la catalana bailar en la barra y quejarse ante el jefe en la ficción, pero ha sido en el cuarto episodio de la entrega donde hay una escena en la que la intérprete de Malamente se enfrenta al personaje de Zendaya —Rue— cuando ella le llama 'Choni española' (hood rat en inglés). Y lo hace en español, con mucho carácter.

"Que te calles la puta boca ya"

"¿Qué hablas? ¿Hood rat de qué? Pedazo puta", le lanza gritando la catalana. Como la protagonista sigue acusándola, Rosalía se enzarza aún más con ella: "Que te calles la puta boca ya, como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta". "Mientes, mientes. No sé lo que me estás diciendo", se defiende Rue en inglés.

Guiño a su último álbum

En otra escena, Rosalía no duda en llevar su música de alguna manera a la pantalla. Y lo hace silbando uno de los temas de su disco LUX, La rumba del perdón.

La artista irrumpe en una escena en el baño al son de esta canción, mirando desafiante al personaje de Zendaya. Y, por supuesto, los fans han aplaudido este momento.