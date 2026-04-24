¿Quiénes son los concursantes de 'Tu cara me suena 13'? Conoce a los nueve famosos

Los concursantes de 'Tu cara me suena 13' con Manel Fuentes | José Oliva / Europa Press

Desde que se estrenara en Antena 3 en 2011, Tu cara me suena se ha convertido en todo un fenómeno que ha viajado por todo el mundo, siendo vendido a más de 40 territorios, incluyendo Estados Unidos, China, Europa, Latinoamérica y Asia.

Después de 12 ediciones, TCMS se ha convertido en el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva, y lo ha hecho siendo líder con cada una de sus temporadas. Lo mismo está ocurriendo con la decimotercera temporada con nueve concursantes top: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Gtres

Jesús Janeiro Bazán (Ubrique, 52 años) ha sido siempre un personaje muy mediático por sus apariciones en televisión y portadas de revista, pero si por algo es conocido es por ser uno de los toreros más reconocidos de España. Su carrera se desarrolló en la década de los 90 y ha sido protagonista de corridas en plazas como Las Ventas en Madrid o la Maestranza de Sevilla.

Sin embargo, el torero también intentó introducirse en el mundo de la música con el lanzamiento del disco Jesulín (1996), que incluyó su gran éxito Toda. "En dos meses había grabado un disco y al mes y medio me retiré", le ha contado a Manel Fuentes.

J Kbello

J Kbello en la presentación de 'Tu Cara Me Suena' | Getty Images

Como en cada edición, no pueden faltar cantantes experimentados y este año J Kbello(Cádiz, 28 años) es uno de ellos. Después de quedar finalista en el programa Cover Night en 2022, el artista llegó a la final del Benidorm Fest 2025, donde quedó en tercera posición.

Gracias a la fama que adquirió, el andaluz —cuyo nombre real es Jesús Cabello Pozo— ha logrado acumular más de 3 millones de escuchas en Spotify con V.I.P., la canción que presentó al festival. Por tanto, J Kbello compagina su carrera musical con su faceta como padre, ya que tuvo un hijo a los 19 años.

Sole Giménez

Sole Giménez | GETTY

A lo largo de su trayectoria de más de 40 años, Sole Giménez (París, 63 años) ha dejado grandes canciones para el recuerdo, sobre todo en sus inicios como vocalista de Presuntos Implicados con temas como Cómo hemos cambiado, Alma de blues o Mi pequeño tesoro. En su carrera en solitario, ha escrito once discos en los que ha explorado diversos géneros como el latin jazz o el bolero.

En 2023 celebró sus cuatro décadas con ¡Celebración!, grabado en directo en el Palau de les Arts de Valencia. En 2024, fue nombrada presidenta de la Academia de la Música de España y, recientemente, ha publicado su álbum de estudio Ser Humano.

Cristina Castaño

Cristina Castaño en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Gtres

Cristina Castaño (Villalba, 47 años) es una actriz que ganó popularidad con su papel como Judith Becker en la serie La que se avecina, pero también ha participado en otras producciones como Al salir de clase, Herederos, Cuerpo de élite, Toy Boy y The Mallorca Files.

En cine ha trabajado en películas como Lo dejo cuando quiera, Nacida para ganar, Sin rodeos, Bajo el mismo techo, Matrimillas o 13 exorcismos. Por su parte, en teatro ha actuado en el musical Cabaret, por el que ganó el premio del Teatro Musical a Mejor actriz revelación y fue nominada al Fotogramas de Plata.

Aníbal Gómez

Aníbal Gómez en la presentación de 'Tu Cara Me Suena' | Gtres

En el ámbito de la comedia, Tu cara me suena cuenta con Aníbal Gómez(Villanueva de la Jara, 46 años). El humorista se dio a conocer en el programa de televisión Muchachada Nui y ha trabajado en el cine en títulos como Padre no hay más que uno 2, Los del túnel o Torrente 5. También ha participado en series como Capítulo 0, Retorno a Liliflor, Superstar o Entrepreneurs.

Además, forma parte del grupo musical Ojete Calor junto a Carlos Areces y recientemente ha creado y protagonizado la serie Rafaela y su loco mundo, basada en su libro El alucinante mundo de Rafaela.

Paula Koops

Paula Koops en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Getty Images

Paula Koops(Madrid, 28 años) es probablemente una de las cantantes revelación del panorama musical español. Inició su carrera en 2020 a través de TikTok. Desde entonces, ha desarrollado su estilo pop-rock alternativo con letras frescas, auténticas y directas.

Actualmente, cuenta con más de 100 conciertos a sus espaldas y más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de este recorrido ha lanzado sencillos destacados como Línea 7 o b.o.b.o., y en 2024 publicó su primer álbum, Motel.

Martín Savi

Martín Savi en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Gtres

Siguiendo dentro de la música, Martín Savi(Buenos Aires, 21 años) es un tenor argentino con un estilo que fusiona la lírica clásica con música internacional. Considerado un 'niño prodigio', el cantante arrasa en redes sociales con sus versiones de temas internacionales y presume de haber cantado con Julio Iglesias y ante el papa Francisco.

Su arte, elegante y puramente emocional, está inspirado por artistas como Luciano Pavarotti, Freddie Mercury, Whitney Houston, Luis Miguel, Elvis Presley o Michael Jackson.

María Parrado

María Parrado en la presentación de 'Tu Cara Me Suena' | Gtres

María Parrado(Cádiz, 24 años) comenzó a cantar con apenas seis años, pero su salto a la fama llegó en 2014, cuando ganó la primera edición de La Voz Kids. Ese mismo año publicó su primer álbum, María Parrado, que debutó en el número uno de ventas en España. A este le siguieron Abril (2015) y Alas (2018).

Posteriormente, lanzó Conmigo, Vinilo y, en 2025, La Niña Que Fui, un álbum que conecta con sus raíces y refleja su crecimiento tanto artístico como vital. Además, María ha puesto su voz a las canciones deAnnie (versión española) y dio vida a Vaiana en las canciones de la película.

Leonor Lavado

Leonor Lavado en la presentación de 'Tu Cara Me Suena' | Getty Images

Formada en Arte Dramático, Leonor Lavado (Puente Genil, 38 años) ganó viralidad en 2014 con sus imitaciones en YouTube, lo que le abrió las puertas a cadenas como Antena 3 participando en programas como Zapeando o Y ahora Sonsoles.

En radio, es colaboradora habitual de Más de Uno con Carlos Alsina en Onda Cero. También ha protagonizado la serie Mambo y la película Hotel Bitcoin y en 2026 aparecerá en Todos los colores.