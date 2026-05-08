Quién es Lucas Curotto, el artista que canta con J Kbello en 'Tu cara me suena'

Lucas Curotto es el artista que actúa con J Kbello en la cuarta gala de Tu cara me suena 13. Para quienes no le conozcan, se trata de un cantante de 25 años que nació en Montevideo (Uruguay) y que saltó a la fama en 2023 por su participación en Operación Triunfo, donde quedó en quinta posición.

El artista, que actualmente reside en Madrid, compartió edición de OT con Naiara, Paul Thin, Ruslana, Juanjo Bona, Martin o Chiara Oliver. Durante el concurso, donde coincidió con Chenoa como presentadora, Lucas Curotto interpretó canciones tan conocidas como Dígale, Todo de ti, Eye Of The Tiger o I Don't Want To Miss A Thing.

Antes de su paso por Operación Triunfo, el uruguayo publicó su álbum debut en 2020. Cinco años después, tras su salto a la fama, estrenó su segundo disco: Puente Aéreo (2025). Sobre él habló en Cuerpos especiales: "Cuando salí de OT me pasó de todo por el lado negativo. Podría haber hecho un disco de baladas, un disco un poco cortavenas, pero no. Creo que puedo hablar de eso desde algo buen rollero; a mí me gusta mucho el rock alegre", explicó sobre su estilo musical.

Uno de esos problemas que tuvo que afrontar Lucas Curotto fue una ruptura amorosa. "Fueron cuatro años de relación y un montón de movidas que al final me derrumbaron", dijo sobre la letra de su canción 26 de marzo, donde habla de este desamor. Otro tema destacado del artista es Tiempo al tiempo, su colaboración con María Parrado de 2025.

Compagina su carrera musical con otros trabajos

Tras publicar el álbum Puente Aéreo, Lucas Curotto se hizo viral por la noticia de que empezó a trabajar de camarero en un local del céntrico barrio madrileño de Chamberí. Ante los numerosos comentarios que despertó este hecho, el propio artista publicó un vídeo en forma de comunicado para explicar su situación.

"Uno tiene que pagar alquiler, tiene que seguir adelante y seguir viviendo", dijo. "Me vi en un momento en el cual dije: 'Con la música no puedo únicamente dedicarme a esto'. Hay que trabajar, hay que currar, hay que buscarse la vida y seguir adelante. [...] Lo de la música no voy a dejar de lucharlo, más ahora que se han abierto un montón de puertas y que la vida me dio esta oportunidad. Hasta soy un privilegiado por poder dedicarme a esto. Estoy orgullosísimo y muy contento, con la gente que me apoya con la música y los que me conocieron por el programa", añadió.

Lejos de avergonzarse, el artista reivindicó que ser camarero es tan digno como su carrera musical. "Estoy muy contento donde estoy trabajando ahora", explicó. "Quería aprovechar para ayudar a gente que está en la misma [situación] y darle visibilidad a esto, que es normal. La música es jodida, es muy linda, pero es lo que hay. Es un camino muy complicado y uno tiene que seguir adelante, eso es lo más importante. No es ningún denigre ni nada malo. La vida es eso, te caes y te vas levantando", terminaba.

Sobre este tema se pronunciaron desde Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM. Nacho García mostró toda su empatía hacia el artista por ser el vivo ejemplo de la "lacra que sufre la mayoría de la ciudadanía: no tener padres ricos". El presentador habló sobre la necesidad de "pagar las facturas" y le dio las gracias a Lucas Curotto "por normalizar que la vida real es compaginar tu proyecto artístico con un trabajo".

Según Heraldo, el uruguayo se unió a la orquesta Nueva Alaska por intermediación de Naiara, la ganadora de Operación Triunfo 2023 que también formó parte del grupo.