Lucas Curotto: "26 de marzo' y la canción para Lucas pequeño son las que una vez terminadas me hicieron llorar"

Lucas Curotto ha vuelto este jueves a Cuerpos especiales con su disco Puente aéreoa punto de salir del horno. El viernes es el esperado lanzamiento del álbum del que ya hemos podido escuchar cuatro adelantos y que, en buena medida, gira en torno a lo que le ha pasado tras salir de Operación Triunfo.

"Hay un par de temas del antes de OT", ha aclarado a Eva Soriano y a Nacho García centrándose en uno en concreto. "Se lo dedico al Lucas pequeño por haberlo conseguido después de todo, por haberlo luchado", ha dicho el cantante. "Es el Lucas de la escuela, de la adolescencia, muy frustrado porque tenía muy claro que quería dedicarse a la música y que veía el estudio... En Uruguay dedicarse a la música es muy difícil, nunca perdí la ilusión, pasó de todo un poco y a ese Lucas le quise dedicar una canción",

Esa canción es uno de los temas que más le han marcado del álbum junto a 26 de marzo, una balada nostálgica y dolorosa que escribió tras romper con Claudia López. " Esta canción es de mi momento más difícil, el momento que más mal estuve después de salir de la Academia pese a que había muchas cosas bonitas alrededor", ha contado el cantante uruguayo que vino a España por amor. "Fueron cuatro años de relación y un montón de movidas que al final me derrumbaron y en 26 de marzo aprovecho para sacarlo todo".

"26 de marzo es una de las canciones que más me mueve. Esta y la canción para Lucas pequeño fueron las que cuando las escuché terminadas me hicieron llorar", ha confesado el cantante que, pese al bajón de la ruptura, ha hecho un disco de rock alegre lleno de temazos muy cañeros como Plan suicida o Jóvenes y libres.

"Cuando salí de OT me pasó de todo por el lado negativo y dije puedo hacer un disco de baladas, un disco un poco cortavenas, pero no. Creo que puedo hablar de eso desde algo buen rollero, a mí me gusta mucho el rock alegre", ha añadido sobre el rock de los 70 que escuchaba en casa con su padre o su gusto por One Direction.

Adelanto exclusivo de 'Julio en Barcelona'

Otra de las canciones del disco es Julio en Barcelona, un tema que ha sonado por primera vez en exclusiva en Cuerpos especiales y con el que cierra su relación con Claudia.

"Desde la gira de OT no me he vuelto a subir a un escenario"

"El 26 de marzo termina la relación y un día, en Julio en Barcelona, nos reencontramos y, como dice la canción, terminamos de cerrarlo todo", ha contado sobre el significado de este tema que, como el disco en general, refleja sus sentimientos. "Es un viaje. Me da miedo porque cuento muchas cosas personales, pero es lo que me pasaba, lo que sentía".

Puente Aéreo viene con una gira que arranca el 21 de marzo en Zaragoza y que supone la vuelta al directo de Curotto. "Desde la gira de OT no me he vuelto a subir a un escenario y encima ahora con mis temas que me parece una locura", ha reconocido el cantante que también estará en Málaga, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia y Madrid. "Habrá otra fecha. Se tuvo que mover. Habrá al final de la gira para cerrar", ha añadido sobre la cancelación del concierto en la capital.

Videoclip con Abril Zamora

El disco lo produce Maximiliano Calvo y Abril Zamora, quien fue su profesora de interpretación en Operación Triunfo, protagoniza uno de sus videoclips.

"La grabación fue superdescontracturada, pasó de todo. Nos cagamos de risa", ha explicado sobre Jóvenes y libres. "Surgió porque un día vino a casa para actualizarnos, contarnos la vida y me preguntó si tenía cosas para enseñarle. Le mostré Jóvenes y libres y me dijo que le encantaba", ha dicho sobre la actriz que luego le propuso grabar este trabajo en el que también participa Aina Bofill.

La entrevista ha terminado con un juego. ¿Qué plan suicida prefiere Lucas Curotto? El equipo le ha propuesto tres y el cantante ha elegido cantar a capela un tema de Fito Paez. ¡Ha sonado increíble!