¿Quién es María Pombo? Conoce a la influencer concursante de 'El Desafío' y cómo vive su enfermedad

María Pombo nació en Madrid hace 27 años. La joven estudió turismo y protocolo, aunque más tarde ha reconocido que debió estudiar magisterio por su devoción por los niños, pero pensó que no tendría tanto futuro.

Aún así, nunca llegó a trabajar en este sector ya que empezó a ganar gran popularidad en redes sociales poco después de graduarse. La joven se abrió su perfil en Instagram en 2012 como afición, pero en poco tiempo empezó a ganar una gran popularidad, principalmente a raíz de su relación con el futbolista Álvaro Morata.

Tal es su éxito en redes sociales, que ha llegado a protagonizar la portada de la prestigiosa revista Forbes, donde la nombraban la mejor influencer de 2020.

María Pombo y Álvaro Morata: su noviazgo y los motivos de su ruptura

María y Álvaro empezaron a salir en 2014. Era habitual ver a la influencer acompañando al futbolista de la Selección Española a todos sus eventos y dedicarle bonitos mensajes en redes sociales.

Durante todo un año, la pareja se dejó ver en público en multitud de eventos y viajes, pero finalmente rompieron en 2015. Aunque nunca se han sabido claros los motivos de la ruptura, los rumores de las infidelidades por parte del futbolista cobraron más fuerza con las declaraciones que hizo la influencer años más tarde.

"Pasé un poco mala época, pero bueno como todas las niñas yo creo, que al final nos han roto el corazón y tuve suerte de que Pablo apareció en mi vida en ese momento y me cambió la vida", explicó para Europa Press.

María Pombo y Pablo Castellanos: una boda retransmitida en streaming

Un año después de romper con Álvaro Morata, María Pombo inició una relación con el empresario Pablo Castellanos. Si bien se conocieron en 2015 en un máster de tenis, en aquel momento María todavía estaba con el futbolista.

Más tarde, coincidieron en Santander de vacaciones y cuando ambos volvieron a Madrid tuvieron su primera cita. A partir de ahí, todo ha ido tan bien en esta relación que en 2019 decidieron darse el sí quiero en una boda que se convirtió en todo un evento mediático al ser la primera boda de una influencer en retransmitirse por streaming.

La pareja se casó en Cantabria en una ceremonia con 300 invitados y la novia se decantó por un vestido de la firma Yolancris de corte sirena que acompañó con un abrigo con mangas acampanadas de tul bordado con piedras y perlas. Además, lució unos pendientes de diamantes y zafiros de Suárez.

Fruto de esta relación, el 20 de diciembre de 2020 nació Martín, el primer hijo de la pareja. Es habitual que Pombo comparta imágenes del pequeño en su perfil de Instagram mostrando el día a día de su familia.

Cuando Martín cumplió su primer año, María y Pablo organizaron una fiesta por todo lo alto para celebrar los doce meses de alegrías que les ha traído su hijo.

La enfermedad de María Pombo: esclerosis múltiple

Aunque parece que la vida de María es un camino de rosas, también ha tenido que lidiar con malas noticias. Cuando estaba embarazada de Martín, a la influencer le diagnosticaron esclerosis múltiple, enfermedad que también padece su madre.

Fue precisamente por la experiencia de su progenitora que supo detectar a tiempo los primeros síntomas. "Si no llego a tener esa madre con esa enfermedad pues a lo mejor pensaría que los hormigueos son estrés o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido. Lo hemos pillado muy a tiempo", explicó en su momento cuando anunció que le habían diagnosticado la enfermedad.

Al estar embarazada en el momento del diagnostico, María tuvo que iniciar un tratamiento compatible con la gestación. Una mezcla de sensaciones que, en cierto modo, empañó la felicidad de su embarazo, aunque con la llegada de su hijo Martín todo fueron alegrías.

Afortunadamente, dos años después de este diagnóstico, la joven ha compartido buenas noticias con su seguidores sobre su estado de salud. Tras someterse a una resonancia magnética para averiguar en qué punto se encuentra su enfermedad, y los resultados han sido tan buenos que no han dudado en compartirlo con sus más de dos millones de seguidores.

"Os quiero decir que el lunes me hice una resonancia magnética y no han encontrado lesiones nuevas. Estoy feliz, muy emocionada. Decirlo en alto me emociona, pero estoy super feliz", explicaba en un vídeo en Instagram Stories entre lágrimas de alegría.

Sus marcas de ropa y cuánto dinero cobra por publicación

María ha sabido encaminar muy bien su profesión en redes sociales. La influencer ha lanzado dos marcas de ropa, Tipi Tent y Name The Brand. Además, creó su propio festival de música, llamado Suavefest, con el que agotó todas las entradas en tan sólo 48 horas.

Además, se ha convertido en la influencer española con el caché más elevado. Según las declaraciones de Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, a el medio El Español, María puede cobrar entre 4.500 y 6.500 euros por post en Instagram.

Según Pérez, el secreto de Pombo se encuentra en la calidad de sus publicaciones: "Sus fotografías no tienen trampa ni cartón, las hace ella con su móvil, da un perfil natural y cercano. María se pone un jersey y lo agota por eso, porque la gente no percibe que sea publicidad, es muy sutil".