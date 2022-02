María Pombo revela en qué punto está su enfermedad: "Me emociona decirlo en voz alta"

Hace dos años María Pombo anunció que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, enfermedad que padece su madre desde hace años. Fue precisamente por la experiencia de su progenitora que supo detectar a tiempo los primeros síntomas.

"Si no llego a tener esa madre con esa enfermedad pues a lo mejor pensaría que los hormigueos son estrés o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido. Lo hemos pillado muy a tiempo", explicó en su momento cuando anunció que le habían diagnosticado la enfermedad.

El diagnóstico de María llegó poco después de que la influencer anunciase que estaba embarazada de su primer hijo, por lo que tuvo que iniciar un tratamiento compatible con la gestación. Una mezcla de sensaciones que, en cierto modo, empañó la felicidad de su embarazo, aunque con la llegada de su hijo Martín todo fueron alegrías.

"Me emociona decirlo en voz alta, pero estoy súper feliz"

Dos años después, Pombo se ha sometido a una resonancia magnética para averiguar en qué punto se encuentra su enfermedad, y los resultados han sido tan buenos que no han dudado en compartirlo con sus más de dos millones de seguidores.

"Os quiero decir que el lunes me hice una resonancia magnética y no han encontrado lesiones nuevas. Estoy feliz, muy emocionada. Decirlo en alto me emociona, pero estoy super feliz", explicaba en un vídeo en Instagram Stories entre lágrimas de alegría.