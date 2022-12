¿Quién es Orestes Barbero? Conoce al concursante de 'Pasapalabra' y su récord en el programa

Burgalés residente en Pamplona, 25 años y un habitual de las tardes de Antena 3 desde hace más de un año. Hablamos de Orestes Barbero, el concursante de Pasapalabra, que el pasado el martes 13 de diciembre hizo historia en el concurso.

El rival de Rafa Castaño se convirtió ese día en el primer participante en luchar por el rosco durante más de 300 programas seguidos, muy por delante del segundo del ranking, el histórico Pablo Díaz, que logró completar el rosco el 30 de junio de 2021 tras 260 emisiones.

Orestes suma en realidad más de 400 programas en Pasapalabra. El burgalés volvió al concurso el 1 de octubre de 2021 tras haber participado anteriormente en dos ocasiones: la primera en 2016 y la segunda en 2019.

Licenciado en filología y estudiante de filosofía

"Cuando recibí el dinero de Pasapalabra tenía veintitrés años", contó sobre su segunda vez en el concurso en una entrevista en El Español. "Estaba todavía en edad de merecer estudiantil, decidí acabar el Máster que estaba haciendo para asegurarme una vida laboral y como tenía pendiente estudiar Filosofía, lo he invertido en ello”, explicó Orestes —también licenciado en Filología— en esa misma entrevista.

Actualmente estudia tercero de Filosofía en la Universidad de Pamplona, ciudad en la que ha establecido su residencia, y lo hace porque le gusta. “Además me viene muy bien para quitarme la voracidad constante que llevo por memorizar datos sueltos y centrarme en algo más específico en profundidad”, afirma consciente de que este último año su rendimiento académico ha sido un poco más bajo por tener que compaginar los estudios con las grabaciones de Pasapalabra.

Como se prepara para 'Pasapalabra'

Orestes reconoce que no se mete panzadas para preparar su participación en el programa. “Lo mío es fruto de llevar ya seis años metido en el ajo”, reconoce el concursante, que dice tener una especie de sexto sentido siempre activo: “Cada vez que veo o escucho algo que podría caer en el programa lo interiorizo”.

Su rutina consiste en estudiar a ratos, “sobre todo en los viajes, al ir a dormir, al levantarme...", contó en una entrevista en Antena 3. Orestes evita el atracón y apuesta por "el estudio significativo".

Lo que hace son “listas, temáticas, personajes y ámbitos más que [estudiar] por diccionarios”, contó en El diario de Burgos, donde explicó que no tiene horario de estudio al contrario que otros concursantes que se lo toman como una oposición. “Yo más que horario tengo unas pautas. También dejo espacio a la improvisación. Muchas veces se me ocurren temas sobre la marcha en la calle y busco. Por ejemplo, el otro día me acordé de jugadores de rugby”, contó.

En cuántos concursos ha estado Orestes y cuánto dinero ha ganado

Esta es la tercera vez de Orestes en Pasapalabra, concurso del que se hizo aficionado por casualidad cuando aún era menor de edad.

"Con 17 años comencé a ver Pasapalabra. Lo descubrí cuando iba a visitar a una tía mía ya mayor que vive a nuestro lado y coincidía que justo en ese rato que iba a verla, ella siempre tenía puesto el programa. Empecé a darme cuenta de que se me daba muy bien y que, casi en la mayoría de edad, podía ser un reto, una oportunidad interesante para probarme y, si me caía de paso alguna propinilla, pues miel sobre hojuelas, que decimos en Burgos (risas)", contó en El Español.

Así, al cumplir los 18, en 2016, se presentó al casting del programa. "Me llamaron a los pocos meses y con 19 años concursé por primera vez", recuerda Orestes, que en esa primera fase solo duró tres programas. "Fue una primera aventura bonita y a partir de ahí comenzó ese cosquilleo por los concursos. Después estuve en otra etapa más, luego en El Tirón y, más recientemente, en El Cazador, donde me enfrenté a Erundino. A los tres años de mi participación en Pasapalabra y El Tirón en Telecinco, me llamaron de Antena 3, y ahí sigo", añadió.

En estos tres concursos ha conseguido ganar alrededor de 86.900 euros: 74.400 en su primer paso por Pasapalabra (a los 68.400 que logró acumular se suman 6.000 que recibió por los 10 programas grabados y no emitidos); 5.000, en El Tirón; 7.500, en El Cazador de RTVE. A esto hay que sumarle lo ya acumulado en esta edición y que asciende a 180.000 euros.

En qué piensa Orestes invertir el bote de 'Pasapalabra'

Ese dinero podría 'perderlo' sin consigue completar el rosco y llevarse el bote de Pasapalabra. Si lo consigue, Orestes sabe en qué destinar el dinero.

"Como soñar es gratis, viajar sería una de sus grandes inversiones ya que le gustaría visitar Argentina, México, Japón o Nueva Zelanda, aunque también haría turismo nacional: “Viajaría por España de forma más improvisada. Tengo muchas ganas de conocer mi país más a fondo”, contó en El Español.

Pero no todo sería para viajar. Otra la destinaría a “alguna inversión fija en vivienda", para garantizarle a sus futuros hijos "una infancia y un futuro sin agobios económicos”; otra, a las ayudas familiares y por último, "buscaría causas concretas de asociaciones u ONG que tengan proyectos honestos", asegura Orestes, que tiene claro que una partida sería para Cáritas. "Es innegable que, gracias a su trabajo, sostienen a un gran número de personas en nuestro país”.

Orestes no tiene en mente dejar los estudios y reconoce que se ve en un futuro como profesor. "Me gusta mucho la docencia y me gustaría trasladar el afán por aprender por sí mismos, la valía del saber y transmitir la pasión y la pedagogía de la ilusión. Ese es mi norte", contó en El diario de Burgos.

El lado más personal de Orestes

Cuando sale de televisión y de la facultad, Orestes es un tipo social que reconoce que lo que más le gusta "es compartir ratos afables con gente querida ya sea en un contexto de tertulia cultural o en uno lúdicofestivo". "Los fines de semana me encanta ir a conocer pueblos, hacer escapadas por la naturaleza y me alucina leer todo tipo de géneros salvo terror o dramones. Me gustan también los videojuegos, sobre todo los de Nintendo: Pokemon, Súper Mario, Donkey Kong, Zelda…", explica sobre sus aficiones.

Y confiesa: el bote le servirá también para quitarse "por completo el chip de recabar datos sueltos pasapalabreros" y así zambullirse "en todo tipo de libros documentalísticos, de naturaleza, de física… pero el gusto de aprender en sí mismo, sin tener presente si esta palabra puede caer o no", reconoce.

Pasado un tiempo, cuando Pasapalabra haya prescrito, sueña con probar suerte en Saber y Ganar. "Me encantaría ir a concursar, pero dentro de un largo plazo porque son formatos muy diferentes entre sí. Para el de Jordi Hurtado no es necesaria una preparación previa tan exhaustiva porque vas con tus conocimientos en bruto, y para los amantes de la cultura y el saber es un desafío muy bonito. Es cierto que en Pasapalabra, sin esos conocimientos en bruto, no vas a ningún sitio porque son la armazón, pero luego el tejado es la preparación específica".