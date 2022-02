Óscar Martínez es uno de los actores más reconocidos de Argentina. El intérprete de 72 años empezó su carrera cuando tenía 22 y, tras medio siglo ante las cámaras, puede presumir de haber ganado la Copa Volpi en el Festival de Venecia a Mejor actor por El ciudadano ilustre (2016) o el premio a Mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por El nido vacío (2008).

Son solo algunos ejemplos de esta carrera que le trae ahora a España de la mano de Penélope Cruz y Antonio Banderas. Óscar Martínez es protagonista de Competencia oficial, una coproducción de España y Argentina. Es la sexta en la que trabaja.

Su primera vez en España fue en 2014 cuando rodó la película coral Relatos salvajes, producida por El Deseo (la productora de Pedro Almodóvar). Es uno de los personajes del relato La propuesta.

Óscar Martínez, un argentino residente en Madrid

Aunque la carrera de Óscar Martínez se desarrolla principalmente en Argentina, en noviembre de 2020 el intérprete fijó su residencia en España.

"Hace varios años me empezó a revolotear la idea de estar más aquí que en Buenos Aires, porque estoy bien, lo paso bien, estoy a gusto, me tratan muy bien y me siento como en casa", reconoció el actor en una entrevista en Ladran Sánchez. "Es una bendición tener una alternativa laboral en Europa; lo vivo como un enorme privilegio y quiero disfrutarlo", contó el actor que en ocho años ha trabajado en seis coproducciones Argentina-España.

Ahora, en Madrid, ve su país con otros ojos, pero prefiere no hablar demasiado de la situación. "Estando afuera no hablo de la Argentina porque me parece que no corresponde, pero sí es cierto que en la distancia uno ve mejor las cosas y toma noción de la magnitud de ciertas cosas", asegura el intérprete, que, pese a todo lo que ha dejado allí, no echa de menos su país.

"Argentina me resulta muy tóxica"

"No, no voy a mentir. Ahí están mis hijas, mis nietos y mis amigos, pero yo la estaba pasando realmente muy mal, me resulta muy tóxica la Argentina; entonces el alivio que me produjo (irme). Y el último año que pasé ahí fue encerrado en mi casa. Fue horrendo. Y venir acá (a Madrid) fue a volver al trabajo y a una película que quería hacer”, contó el intérprete en abril de 2021.

La historia de Óscar Martínez y su mujer Marina Borensztein

Óscar Martínez vive en España con su actual mujer, la reconocida nutricionista Marina Borensztein, con quien se casó en 2011.

La historia de pareja resulta curiosa. Borenzstein habló por primera vez de su encuentro en una entrevista en 2019: "No tenía la pareja que quería. Hacía dos años que me había separado y estaba sola. Recé, me fui a dormir y esa noche soñé que estaba con Oscar y mi hija en una playa de Río de Janeiro. Estábamos muy felices. Esa mañana me levanté contenta. Yo a él ya lo conocía".

"En ese entonces yo vivía en frente del Rosedal y salí a la calle decidida a encontrármelo. Caminé, di un par de vueltas, y no lo encontré. Ahí algo me llevó hasta un árbol que plantaron en 1996 en honor a mi papá en la avenida Figueroa Alcorta", contó la hija del actor y humorista argentino Tato Bores. "Era la primera vez que caminé hacia el árbol mientras me repetía: ‘Papá. me quiero encontrar con Oscar Martínez’. Llegué al árbol, le agradecí por todo y fui caminando hacia La Pampa. Me di vuelta y, a 150 metros, aparece Oscar caminando. Yo casi le digo casate conmigo mañana. No se dio cuenta de lo que a mí me estaba pasando porque apelé a mi mejor actriz. Nunca fue una casualidad".

Esta es la versión de Borenzstein, aunque lo cierto es que, cuando se supo de la relación, se publicó que Martínez le había quitado la mujer al también actor Alejandro Awada. Según se publicó en la prensa rosa, Marina y Óscar se conocieron en diciembre 2007 en una noche de fiesta. Tras este encuentro Awada dejó la obra, a Marina y la amistad de años con su amigo.

No está confirmado esta teoría, pero sí se sabe que para entonces Marina Borensztein ya estaba separada de Jorge Leyba, padre de su hija Malena.

la hija de Tato Bores estaba de novia con el también actor Alejandro Awada que, a su vez, era el mejor amigo de Martínez y trabajaba bajo sus órdenes en la obra teatral “Días Contados”, circuló con fuerza en los medios.

Las otros dos matrimonios de Óscar Martínez y sus cuatro hijas

Antes de esta boda, Óscar Martínez celebró dos matrimonios más. El actor estuvo casado con Cristina Lastra, madre de sus tres hijas mayores, de la que se separó en 1987, y con Mercedes Morán, madre de su cuarta hija, con quien estuvo entre 1987 y 2000.

Cristina Lastra es madre de Virginia, Victoria y Ana, las mayores del clan. Son guionista, actriz y diseñadora digital respectivamente.

Manuela Martínez Morán es la hija pequeña de Óscar Martínez, fruto de su segundo matrimonio con la también actriz Mercedes Morán.

Intérprete como sus padres, la joven publicó en 2021 su primera novela sobre el impacto familiar que genera una infidelidad. "Escribir es como hacer terapia", aseguró al presentar El último hombre perfecto.