Quiénes son los bailarines de 'Tu Cara Me Suena’

Los bailarines de 'Tu cara me suena' // Eva Soriano imita a Katy Perry en Hot N' Cold. 'Tu cara me suena'

Las actuaciones de los concursantes de Tu cara me suena no serían lo mismo sin la presencia de los bailarines de programa. El equipo liderado por la coreógrafa Miryam Benedited visten los números musicales del programa presentado por Manel Fuentes, y captan la atención de los telespectadores.

Sin ellos el show no sería lo mismo. ¿Quieres conocerlos a todos? Te los presentamos.

Miryam Benedited

Miryam Benedited es la coreógrafa de Tu cara me suena y directora de MB Dance.

La bailarina de 52 años es considerada una de las mejores escenógrafas y coreógrafas de España. Comenzó sus estudios de danza en su San Sebastián natal y posteriormente completó su formación en Madrid, Nueva York, Los Ángeles, y Londres. Sus conocimientos engloban estilos tan variados como clásico, jazz, modern jazz/lyrical, funky, hip hop, videodance, ballroom y salsa.

Sus primeras apariciones en televisión fueron en los programas Entre amigos, Telepasión y Verano de estrellas, aunque no se dio a conocer hasta 2002 cuando participó en la serie Un paso adelante como coreógrafa. De ahí pasó a Operación Triunfo, participando en las ediciones de 2006, 2007, 2008 y 2017.

Fran Coem

Fran Guerreo Mena, conocido artísticamente como Fran Coem, es bailarín y cantante.

Madrileño de 29 años, antes de dar el paso a la televisión era una auténtica estrella de YouTube. Consiguió gran popularidad gracias a sus vlogs de estilo de vida y las versiones de canciones como Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello, Everything I Wanted, de Billie Eilish, o Another Day of Sun, de la banda sonora de La La Land. Esta la interpreta con Chanel, que representará a España en Eurovisión 2022.

El polifacético artista también ha creado e interpretado sus propios temas —el último lleva el título Highlight— y en 2019 fue uno de los bailarines que acompañó a Miki Núñez en Eurovisión.

Lourdes Guadalupe

La cara de Lourdes Guadalupe te suena porque fue segunda en la tercera edición de Fama, ¡a bailar!.

Tras su paso por el programa, la canaria de 35 años, con formación lírico y funky en escuelas nacionales e internacionales, ha trabajado en espacios como Fiebre del sábado noche y ha sido portada sido portada de Interviú. Actualmente, es una de las bailarinas de la novena edición de Tu cara me suena.

Borja Rueda

El bailarín Borja Rueda, de 29 años, empezó a sentir interés por las artes escénicas cuando tenía 15 años. Fue después de que su mejor amiga se matriculase en la ESAEM. A lo largo de su carrera profesional, ha participado en musicales como Shreck El Musical y ha formado parte del elenco de bailarines de programas como El número uno. También ha compartido escenario con artistas de la talla de Mónica Naranjo, Laura Pausini y Pastora Soler.

A Tu cara me suena llegó en la tercera temporada, convirtiéndose en uno de los bailarines fijos del programa. Entre sus últimos proyectos está la coreografía de La calle de la llorería, la canción que Rayden llevó al Benidorm Fest.

Ana Acosta

Ana Acosta está de regreso a Tu cara me suena. La bailarina tinerfeña de 33 años estuvo en la cuarta edición y en la versión mini, y ha vuelto para la novena.

La canaria tiene formación en diferentes disciplinas como jazz, hip hop, contemporáneo y clásico español. Estudió en la Escuela Internacional de danza de Tenerife y en el Conservatorio de Carmen Roche. Además ha completado su formación en las mejores escuelas de Madrid, Londres, París, New York y Los Angeles.

Ha pasado por otros programas como La Voz, La Voz Kids y Got Talent, participó en le musical Marta tiene un marcapasos y ha acompañado a Carlos Marín en su gira por México y España.

Josh Huerta

La pasión de Josh Huerta por la música empezó con el programa Fama, ¡a bailar!. “Me llamó tanto la atención que me motivé y me apunté a clases de baile”, contó el bailarín de 29 años en una entrevista para 20 Minutos.

Formado en Los Angeles, Londres o París, tenía 19 años cuando se le presentó una oportunidad que marcó un antes y un después en su carrera artística: viajó a China junto a su grupo de baile y estuvo allí tres meses de gira.

A su regreso entró como bailarín en el musical Hoy No Me Puedo Levantar y en programas como Tu Cara Me Suena o La Voz. Además ha trabajado con Maluma, Abraham Mateo, Luis Fonsi, Spice Girls y Chanel. Acompañó a la cubana en el Benidorm Fest.

Sara Martín Aparicio

La bailarina Sara Martín cuenta con una amplia experiencia profesional. Ha formado parte del elenco de bailarines del musical Cantando bajo la lluvia y de La jaula de las locas, bajo la dirección de Àngel Llàcer y Manu Guix.

También ha trabajado en la película Explota explota, y en otros shows como en el El circo de los horrores y en el Ohlala show.

Marc Montojo

Marc Montojo lleva en el sector de las artes escénicas desde que tenía 18. Ha participado en musicales como Hoy no me puedo levantar y en shows de cantantes de la talla de Adam Lambert, Zara Larson, Matt Pokora y Kungs. En televisión ha trabajado en La Voz, Dan Avec Les Sars y, actualmente, en Tu cara me suena.

Hrisio

Original de Bulgaria. Hriso es conocido principalmente por su faceta como bailarín. De pequeño hacía gimnasia aeróbica e incluso consiguió hacerse con la medalla de bronce en varios mundiales.

Como bailarín ha alcanzado grandes metas, entre ellas, trabajar en programas del nivel de Tu cara me suena, Operación Triunfo o Fama, ¡a bailar!. Recientemente ha decidido sumar la música a su carrera profesional en junio de 2021 lanzó su primer single bajo el título Cobarde.

Yanira Ruiz

Con formación en danza contemporánea, jazz y danzas urbana, Yanira Ruiz ha trabajado como presentadora en Zona Disney y de bailarina en Tu Cara Me Suena.

También ha sido bailarina de cantantes nacionales e internacionales, entre ellos de Edurne, Abraham Mateo, Xuso Jones, Shakira y David Bisbal.

Alba Pastur López

Bailarina y coreógrafa, la carrera de Alba Pastur es la menos mediática.

La integrante del cuerpo de baile de Tu cara me suena ha trabajado con Danna Paola, Luis Fonsi y Carlos Baute, y también ha formado parte del equipo de bailarines de Operación Triunfo 2018.

Natalia Palomares

Natalia Palomares es una de las bailarinas fijas de Tu cara me suena.

La artista empezó a estudiar derecho y decidió dejar la carrera para cumplir el sueño de ser bailarina profesional. Tras completar su formación, en 2010 empezó a desarrollar su carrera profesional, que le ha llevado a trabar con artistas de la talla de Rosalía, Shakira, Dua Lipa, JBalvin, Nathy Peluso, Luis Fonsi, y Danna Paola.

Con la catalana estuvo en el Coachella, una de las mejores experiencias de su vida, y con Shakira vivió una experiencia única. Es una de las dos bailarinas del videoclip de la canción Girl like me.