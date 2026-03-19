Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': Adrián Lastra, J.J. Vaquero, Llum Barrera y Andrea Duro

Pasapalabra renueva invitados una vez más y lo hace con dos actrices, un actor y un cómico de altura. Los concursantes del Equipo Azul y del Equipo Naranja no podían tener mejor compañía que esta.

Durante los próximos tres programas, Adrián Lastra, J. J. Vaquero, Llum Barrera y Andrea Duro acompañarán a Roberto Leal y los concursantes de Pasapalabra.

¿No sabes quiénes son? ¡Nosotros te lo contamos!

Adrián Lastra

Adrián Lastra en la premier de 'Ídolos' | Getty Images

Adrián Lastra (42 años) es un reconocido actor que inició sus andaduras en el teatro musical, como en Hoy no me puedo levantar, y fue incluso nominado como Actor revelación en los Premios Goya por su papel en Primos.

Aunque su primera aparición en televisión fue en la serie Lalola, el papel con el que ganó mayor repercusión fue en Velvet. En cine, ha participado en películas como Fuga de cerebros 2 y Toc toc.

Además, fue concursante de la cuarta edición de El Desafío.

J. J. Vaquero

El cómico J.J Vaquero | GTRES

Pasando ahora con el cómico del día, tenemos a J. J. Vaquero (52 años), quien inició su carrera como monologista y ha trabajado en programas como El Hormiguero y El club de la comedia.

También ha sido guionista de los Premios Goya, ha formado parte de espectáculos como Humor de Protección Oficial y ha participado en programas como Me resbala.

Llum Barrera

Llum Barrera en una premier | Gtres

A pesar de que inició como periodista, la vida de Llum Barrera cambió cuando empezó a estudiar interpretación (57 años). Gracias a ello, hemos podido verla en series como Hospital Central, Pulseras Rojas, Amar es para Siempre y Aquí no hay quien viva.

En cine, ha participado en la comedia La familia Benetton, que tendrá su continuación este año, o en La llamada.

En televisión, también ha participado en Tu Cara Me Suena y ha colaborado en Zapeando. Además, ha escrito el libro Chica busca chico: Manual de ligue de una mujer desesperada.

Andrea Duro

Andrea Duro en la Madrid Fashion Week | Gtres

Por último, Andrea Duro (34 años) es una actriz que saltó a la fama por interpretar a Yoli en Física o Química. En cuanto a series, ha participado en El Secreto de Puente Viejo, Amar es para Siempre,Paquita Salas o La catedral del mar.

En cuanto a su recorrido en la gran pantalla, la hemos podido ver en Tres metros sobre el cielo, Perdona si te llamo amor o Todos lo hacen.