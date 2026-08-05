¿Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra?' Así son Antonio Albella, David Fernández y las hermanas Valverde

Aunque sea agosto, Pasapalabra no descansa. Por eso, Roberto Leal le da la bienvenida a cuatro nuevos famosos que ayudarán a los concursantes desde el miércoles 5 hasta el viernes 7.

Pasapalabra continúa haciéndose frente a las altas temperaturas del verano, y qué mejor manera de refrescarse que con nuevas caras en el plató de Roberto Leal.

Del 5 al 7 de agosto, los concursantes contarán con la ayuda de cuatro celebridades. De esta forma, David Fernández y Marta Valverde se unen al equipo naranja, mientras Antonio Albella y Loreto Valverde ocupan las sillas del equipo azul.

Antonio Albella

Antonio Albella | Jose Ignacio Viseras / GTRES

Antonio Albella (Alcalá de Henares, 1968) es un artista multifacético: es cantante, DJ, showman y actor. Su carrera en la pequeña pantalla comenzó en el programa Tan contentos (1991-1992), donde compartía espacio con la presentadora Consuelo Berlanga. Además, entre 1993 y 1996 formó parte de la segunda generación del grupo musical Locomía. Desde entonces, Albella ha priorizado su carrera como actor. De hecho, en los últimos años, ha trabajado en obras de teatro como La Telaraña de Agatha Christie, Dionisio o Contaminatio.

David Fernández

David Fernández como Chikilicuatre en Eurovisión | GTRES

La carrera de David Fernández (Barcelona, 1970) ha pasado por todos los géneros propios del espectáculo. Sus orígenes se remontan al teatro, y de ahí saltó a papeles en series, películas y programas de televisión… A sus 56 años, el catalán lleva más de tres décadas dedicando sus esfuerzos a cada proyecto que se le presenta. Tras su paso por la compañía de teatro La Cubana, Andreu Buenafuente le dio una suerte de alternativa cuando comenzó a trabajar con él en 2002 para la productora El Terrat. Durante su etapa con el presentador, interpretó a personajes tan recordados como El Gilipollas, El Extremeño —que quería ser vasco— o Narcís Reyerta, aunque fue Rodolfo Chikilicuatre el que le brindó una mayor popularidad —en parte por su decimosexto puesto en Eurovisión 2008—.

Las hermanas Valverde

Loreto y Marta Valverde son dos hermanas que comparten profesión, pues ambas son actrices y cantantes. Son hijas del cantante Lorenzo Valverde. Juntas han trabajado en la película Ya no va más (Mariano Ozores, 1988) o en el musical Menopause, el musical (2017). Además, han grabado dos álbumes de música: Caramelo y Ángelo. De hecho, fueron finalistas en el Festival de Benidorm de 1993 con la canción Enamoradas del mismo sueño.

Loreto Valverde

Loreto Valverde | Sergio R Moreno / GTRES

Loreto Valverde (Barcelona, 1966) es actriz, cantante y presentadora. Durante sus años de carrera, ha participado en películas como La noche del ejecutor (1992) y en musicales como Sonrisas y lágrimas. Sin embargo, su prioridad es la televisión, donde se abrió un hueco en programas con Manolo Escobar o Bertín Osborne.

Marta Valverde

Marta Valverde | Jesus Briones / GTRES

Marta Valverde (Valladolid, 1962) es actriz y cantante. Desde su debut en 1982, ha trabajado en películas como Cuatro mujeres y un lío (1985), Hacienda somos casi todos (1988), La noche del ejecutor (1992) o ¡Ja me maaten...! (2000), así como en obras de teatro como Mamma Mia! (2004-2011), Chicago, el musical (2011-2012) o La llamada (2021-presente).