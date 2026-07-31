Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Ana García Lozano, Elsa Anka, Juan Ibáñez y Damián Mollá

Pasapalabra nos presenta los nuevos invitados para sus próximos tres programas, directos del mundo de la comunicación, la comedia y la actuación. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra continúa haciéndose frente a las altas temperaturas del verano, y qué mejor manera de refrescarse que con nuevas caras en el plató de Roberto Leal. Esta vez son personalidades de la comedia, la actuación y la comunicación quienes acompañan al equipo naranja y al equipo azul.

¿Quién será mejor en cada una de las pruebas del concurso de Antena 3? ¡Te contamos quiénes son!

Ana García Lozano

Esta periodista y presentadora fue una de las pioneras del formato de talk show en España durante la década de 1990. Ha presentado programas de éxito como El programa de Ana, Ésta es mi historia y Préstame tu vida.

La presentadora Ana García Lozano: su parentesco con Manolo Escobar, su boda y sus célebres padres | GTRES

Elsa Anka

Esta presentadora de televisión, actriz y modelo es muy conocida por su trabajo en programas de entretenimiento durante las décadas de 1980 y 1990. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos espacios televisivos como Polvo de estrellas, La isla de los famosos y Noche, Noche. Además de su trayectoria en televisión, también ha realizado trabajos como actriz en películas como Herois.

Elsa Anka | antena3.com

Juan Ibáñez

Este humorista, guionista, actor y presentador es conocido dar vida al personaje de Trancas, una de las hormigas de El Hormiguero. Además de su trabajo en televisión, ha desarrollado una trayectoria como guionista, actor y monologuista, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento televisivo en España.

Juan Ibáñez interpreta a Nacho en ‘Pequeñas coincidencias’ | antena3.com

Damián Mollá

Este humorista, guionista, actor y escritor es conocido por dar vida al personaje de Barrancas, la otra hormiga de El Hormiguero. Además de su trayectoria en televisión, ha trabajado como guionista en programas de humor, ha publicado varios libros y ha participado en espectáculos teatrales y proyectos audiovisuales.