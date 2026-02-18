Chenoa desmiente la reconciliación con su exmarido Miguel Sánchez Encinas: "Nada que ver"

Chenoa se casó en 2022 con Miguel Sánchez Encinas, del que se separaría un año después. Sin embargo, los rumores han planteado una posible reconciliación entre ellos. "Chenoa retoma la relación con su exmarido, Miguel Encinas, tres años después de su ruptura", asegura este 18 de febrero la revista Lecturas.

"Es mentira, nada que ver"

Sin embargo, la cantante ha querido desmentir la noticia en declaraciones para Europa Press. Durante un paseo por la calle, un periodista se ha acercado a Chenoa para comentarle que está "nuevamente enamorada". En ese momento, la artista niega rotundamente los rumores. "Nada que ver. No, ni ganas. Es mentira. No, ya lo sabéis que no. Trabajo tengo mucho, entonces no tengo tiempo de lo otro", ha comentado, según recoge HOLA.

Además, la citada revista asegura que fuentes cercanas a Chenoa también han desmentido su reconciliación con Miguel Sánchez Encinas. De hecho, aseguran que no tienen contacto desde hace tiempo.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, en junio de 2019 | Gtresonline

No está interesada en el amor

Las palabras de Chenoa resuenan con una entrevista que concedió para La Razón en 2025, donde develó que no le interesa el amor. "Ahora mismo estoy muy centrada en lo que me da amor, que es hacer lo que me gusta, y estoy muy en paz con eso. Y creo que me lo he pasado muy bien también", dijo.

La artista admitió que no le apetece iniciar una nueva relación amorosa: "No estoy cerrada, jamás, porque el amor es muy impredecible. Es como aquello de 'cuéntale los planes a Dios para que se eche unas carcajadas'; esto es lo mismo. Pero algo muy bueno tendría que llegar a mi vida para que yo le abra la puerta", reconoció.

A pesar de sus declaraciones, Chenoa defendió que sigue creyendo en el romanticismo: "Yo no podría tampoco cantarle al amor si no creyera en él. Sería una incoherencia. Partiendo de eso, me fascina ver a mis amigas que se enamoran. Y también es verdad que ahora puedo charlar con muchísima gente, con situaciones diferentes, y dar un poco de bálsamo, de paz, porque de todo se sale, todo irá bien".