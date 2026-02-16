Quiénes son los invitados de hoy de 'Pasapalabra': así son Esmeralda Moya, Miguel Lago, Minerva Piquero y Jorge González

Una semana más, Pasapalabra renueva sus invitados, que serán clave en la dinámica del concurso. A lo largo de estos días, una actriz, un cómico, una periodista y un cantante lo darán todo en el programa. ¡Te contamos quiénes son al detalle!

Como ya es habitual, Pasapalabra va cambiando de invitados cada semana. En esta ocasión, Esmeralda Moya, Miguel Lago, Minerva Piquero y Jorge González estarán durante los próximos días en el famoso concurso de Antena 3. Si no los conoces, ¡nosotros te lo contamos!

Esmeralda Moya

Esmeralda Moya en la premiera de 'Padre no hay más que uno 5' | Gtres

La actriz y modelo Esmeralda Moya Cañas (40 años) ha participado en algunas series de televisión de relevancia como Los protegidos, 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Ciega a citas y Tierra de lobos.

En el modelaje, ha participado en múltiples campañas y revistas nacionales e internacionales. Por otro lado, ha actuado en películas como Clara no es nombre de mujer y Solo Química y en obras de teatro como Te elegiría otra vez

Miguel Lago

Miguel Lago en una premier | Gtres

Miguel Lago (45 años) inició su carrera en la comedia a los 18 años, pasando a ser conocido gracias a sus apariciones en programas como El Club de la Comedia.

Sin embargo, también tiene algo de recorrido como actor con su paso por Curso del 63 y Curso del 73 y actualmente es colaborador del programa de Antena 3 Y ahora, Sonsoles y presentador de La noche golfa y O novo rei da comedia.

Además, actualmente está recorriendo España con su espectáculo LAGO. Comedy Club.

Minerva Piquero

Minerva Piquero en un photocall | Gtres

Entrando en el ámbito de la comunicación, tenemos a Minerva Corujo Rodríguez (58 años), presentadora de televisión que ha ocupado el puesto de directora de comunicación en varias empresas.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de su papel como presentadora del tiempo en Antena 3 durante 14 años, como presentadora de informativos y realizando algunos reportajes.

En otras cadenas ha trabajado en programas como El sábado, Disfruta Madrid y Madrid Hoy.

Jorge González

Jorge González en una premier | Gtres

Por último, tenemos al cantante Jorge González (37 años), el cual se dio a conocer en Operación Triunfo 2006 y participó en el Benidorm Fest en 2024, quedando en cuarto puesto en la clasificación.

Después de su paso por el concurso a los 18 años, publicó su primer álbum Dikélame, con el cual hizo una gira de conciertos. Además, se presentó para ser seleccionado para Eurovisión en 2009 y formó parte del grupo Los Vinilo (posteriormente llamados Los Supersingles), el cual estaba formado por exparticipantes de Operación Triunfo.

En televisión, ha participado en el programa La Voz y también en la octava edición de Tu cara me suena, en la cual se coronó como ganador.