Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Lucía Hoyos, Cósima Ramírez, King África y Óscar Martínez

Pasapalabra se caracteriza por su dinamismo en el concurso. El programa de Antena 3 cambia cada semana de invitados y en esta ocasión se sentarán en el plató Lucía Hoyos, Cósima Ramírez, King África y Óscar Martínez. Todos ellos, con una trayectoria profesional que merece la pena conocer.

Lucía Hoyos

Se trata de uno de los rostros más reconocidos de la televisión. La modelo, presentadora y actriz nació en Sevilla en 1975. Durante sus inicios en su trayectoria profesional tuvo el honor de coronarse como Miss Sevilla en 1994. Su carrera interpretativa empezó en la serie Periodistas. La actriz también ha participado en series como Ana y los 7, Mis adorables vecinos, Allí abajo y Somos cómplices. Su filmografía abarca películas como Cíclope (2009) y Yo soy Mónica (2020).

Cósima Ramírez

Cósima Ramírez de la Prada se trata de una diseñadora de moda con gran proyección internacional. Además, es hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez. Estudió Historia en la Universidad de Brown y en 2014 comenzó a trabajar en la firma de moda de su madre en Relaciones internacionales. La diseñadora afirma que la relación con su familia "es mucho más convencional".

King África

A muchos os sonará por su hit La Bomba, con el que conquistó los veranos en el año 2000. Se trata del intérprete argentino Alan Duffy. La fama le llegó con este famoso tema que se trata de una versión de Banda Blanda. Actualmente, continúa su carrera en activo con varios sencillos a lo largo de su trayectoria.

Óscar Martínez

El presentador de radio y de televisión nació en 1976. Actualmente está asentado en La 7. Comenzó en radio local hasta que saltó a la televisión autonómica en programas como Madrid directo y Esto no es Hollywood. A lo largo de su trayectoria ha pasado por canales como Disney Channel, La 1, La 2 y Antena 3 en programas como De buena mañana, Lo que necesitas es amor, Tal cual lo contamos, Los últimos 20 metro o La vuelta al mundo en directo.