Rigoberta Bandini presentará la gala de los Premios Goya 2026 con Luis Tosar
Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el 28 de febrero de 2026 en Barcelona. La cantante vuelve a la fiesta del cine tras ganar el cabezón en 2024 por la canción Yo solo quiero amor, de la película Te estoy amando locamente, y arrasar en 2025 cantando El amor de Massiel.
Rigoberta Bandini gana el premio Goya a Mejor canción original por 'Yo solo quiero amor'
Rigoberta Bandini publica en plataformas la versión de 'El Amor' de Massiel que hizo en los Goya
Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Premios Goya 2026, que se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), tal y como ha anunciado la Academia de Cine.
El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, lo ha anunciado en rueda de prensa al asegurar que Tosar "es el mejor" junto con otros "diez o doce actores", y cantar algunas líneas de la canción de Bandini, Brindis, para presentar a la artista.
Tosar ha avanzado que será una gala en la que se representarán de manera amplia y extensa "todas las diversidades culturales de España". "Habrá mucho catalán, mucho gallego, mucho euskera y mucho castellano. Habrá mucho de todo", ha destacado.
"Habrá mucho catalán, mucho gallego, mucho euskera y mucho castellano. Habrá mucho de todo"
Ambos presentadores han sido galardonados con el Goya. En el caso de Luis Tosar hasta en tres ocasiones, por Celda 211, Te doy mis ojos y Los lunes al sol. El actor ha reconocido que le hace "especial" ilusión presentar la gala, algo que ya se había intentado aunque sin éxito. "Es el año que he dado el paso. Ha habido intentos de acercamiento otros años y no había sido posible. Me hace ilusión hacerlo con esta directiva", ha indicado.
Por su parte, Rigoberta Bandini logró el cabezón a Mejor Canción Original 2024, por su tema Solo quiero amor, para la película Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín. "Estoy muy emocionada, siento mucha responsabilidad. Quiero que sea una gala increíble", ha afirmado la cantante catalana, que ha confesado que le apetece que sea en su ciudad. "Tengo muchas ganas de hacer este camino", ha agregado.