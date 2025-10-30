Rosalía comparte adelantos de canciones inéditas de su nuevo álbum: así suenan 'Mio Cristo', 'La perla' y más
Tras estrenar Berghain, Rosalía ha desvelado nuevos avances de lo que será su cuarto álbum de estudio, LUX, que verá la luz el 7 de noviembre. Así, la catalana ha compartido junto a The New York Times extractos de varias canciones de su nuevo disco, tales como Mio Cristo, La perla o Sexo, violencia y llantas.
Rosalía ha concedido su primera entrevista sobre LUX, el cuarto álbum de estudio de su carrera que verá la luz el próximo 7 de noviembre. La charla ha tenido lugar en Popcast, un pódcast de The New York Times que ha tenido el honor de contar con siete adelantos exclusivos de distintas canciones del disco.
Tras el lanzamiento de Berghain, el primer sencillo de LUX, ahora Rosalía ha querido compartir nuevos extractos de temas como Sexo, violencia y llantas, Mio Cristo, La perla, Dios es un stalker, Sauvignon Blanc y La rumba del perdón, su colaboración con Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz.
Aparte de desvelar el sonido y las letras de nuevas composiciones, la catana también ha desvelado que canta en 13 idiomas distintos en LUX, entre ellos en latín, castellano, siciliano, alemán, ucraniano... "Si hago este álbum es por el amor a la curiosidad, queriendo aprender otros idiomas, queriendo entender mejor lo ajeno. Cuando entiendes lo demás, quizás puedes entenderte mejor a ti mismo, querer mejor y entender mejor el amor", ha dicho. Además, ha confesado que le dedicó un año entero de trabajo únicamente a la escritura de las letras.
Adelanto de 'Sexo, violencia y llantas'
Quién pudiera
Venir de esta tierra
Y entrar en el cielo
Y volver a la tierra
Que entre la tierra
La tierra y el cielo
Nunca hubiera suelo
Adelanto de 'Mio Cristo'
Sempre
Adelanto de 'La perla'
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla, nadie se fía
Es una perla, una de mucho cuidao'
Adelanto de 'Dios es un stalker'
En tus sueños, cazadora
Una sniper, francotiradora
La culpable, la que te sube la adrenalina
Doblo contigo toas las esquinas
Adelanto de 'Sauvignon Blanc'
Yo beberé Sauvignon Blanc
A tu lado, mi futuro será dorado
Y ya no tengo miedo del pasado
En el fondo, se hundió
Adelanto de 'La rumba del perdón', con Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz
Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)
Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)
Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)
Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)
"Perdí mis manos en Jerez"
La entrevista también incluye un adelanto con el sonido de un violín, aunque se desconoce a qué canción pertenece. En este extracto, Rosalía canta: "Perdí mis manos en Jerez".
El adelanto del 19 de octubre
Antes incluso de anunciar la fecha de lanzamiento de LUX, Rosalía compartió el pasado 19 de octubre48 segundos de una canción interpretada en directo por una orquesta. En el vídeo, la artista también aparece mordiendo un rosario en el Battersea Arts Centre de Londres, un lugar emblemático para la música. Con este vídeo, se completan los adelantos anunciados del álbum hasta la fecha.
'Berghain', primer sencillo del disco
Este martes 28 de octubre, Rosalía estrenó el primer adelanto oficial del álbum: Berghain, una colaboración con la artista islandesa Björk y el productor estadounidense Yves Tumor. Desde su publicación, el público ha analizado en profundidad el significado de la letra y del videoclip, donde la artista incluye referencias religiosas, una reinterpretación de Blancanieves y su propia transformación en una paloma blanca. Además, este tema confirma la preeminencia de la música sinfónica en LUX.
Tracklist de 'LUX'
LUX verá la luz el próximo viernes 7 de noviembre, cuando se podrán escuchar completas las 15 pistas que conforma el álbum de Rosalía, muy inspirado por la religión:
- 1. Sexo, violencia y llantas
- 2. Reliquia
- 3. Divinize
- 4. Porcelana
- 5. Mio Cristo
- 6. Berghain, con Björk e Yves Tumor
- 7. La perla, con Yahritza y su Esencia
- 8. Mundo nuevo
- 9. De madrugá
- 10. Dios Es Un Stalker
- 11. La yugular
- 12. Sauvignon Blanc
- 13. La rumba del perdón, con Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz
- 14. Memória, con Carminho
- 15. Magnolias