Rosalía comparte adelantos de canciones inéditas de su nuevo álbum: así suenan 'Mio Cristo', 'La perla' y más

Rosalía en el videoclip de 'Berghain', primer sencillo de su álbum 'LUX' | YouTube @rosalia

Rosalía ha concedido su primera entrevista sobre LUX, el cuarto álbum de estudio de su carrera que verá la luz el próximo 7 de noviembre. La charla ha tenido lugar en Popcast, un pódcast de The New York Times que ha tenido el honor de contar con siete adelantos exclusivos de distintas canciones del disco.

Tras el lanzamiento de Berghain, el primer sencillo de LUX, ahora Rosalía ha querido compartir nuevos extractos de temas como Sexo, violencia y llantas, Mio Cristo, La perla, Dios es un stalker, Sauvignon Blanc y La rumba del perdón, su colaboración con Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz.

Aparte de desvelar el sonido y las letras de nuevas composiciones, la catana también ha desvelado que canta en 13 idiomas distintos en LUX, entre ellos en latín, castellano, siciliano, alemán, ucraniano... "Si hago este álbum es por el amor a la curiosidad, queriendo aprender otros idiomas, queriendo entender mejor lo ajeno. Cuando entiendes lo demás, quizás puedes entenderte mejor a ti mismo, querer mejor y entender mejor el amor", ha dicho. Además, ha confesado que le dedicó un año entero de trabajo únicamente a la escritura de las letras.

Adelanto de 'Sexo, violencia y llantas'

Quién pudiera

Venir de esta tierra

Y entrar en el cielo

Y volver a la tierra

Que entre la tierra

La tierra y el cielo

Nunca hubiera suelo

Adelanto de 'Mio Cristo'

Sempre

Adelanto de 'La perla'

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuidao'

Adelanto de 'Dios es un stalker'

En tus sueños, cazadora

Una sniper, francotiradora

La culpable, la que te sube la adrenalina

Doblo contigo toas las esquinas

Adelanto de 'Sauvignon Blanc'

Yo beberé Sauvignon Blanc

A tu lado, mi futuro será dorado

Y ya no tengo miedo del pasado

En el fondo, se hundió

Adelanto de 'La rumba del perdón', con Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz

Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)

Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)

Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)

Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)

"Perdí mis manos en Jerez"

La entrevista también incluye un adelanto con el sonido de un violín, aunque se desconoce a qué canción pertenece. En este extracto, Rosalía canta: "Perdí mis manos en Jerez".

El adelanto del 19 de octubre

Antes incluso de anunciar la fecha de lanzamiento de LUX, Rosalía compartió el pasado 19 de octubre48 segundos de una canción interpretada en directo por una orquesta. En el vídeo, la artista también aparece mordiendo un rosario en el Battersea Arts Centre de Londres, un lugar emblemático para la música. Con este vídeo, se completan los adelantos anunciados del álbum hasta la fecha.

'Berghain', primer sencillo del disco

Este martes 28 de octubre, Rosalía estrenó el primer adelanto oficial del álbum: Berghain, una colaboración con la artista islandesa Björk y el productor estadounidense Yves Tumor. Desde su publicación, el público ha analizado en profundidad el significado de la letra y del videoclip, donde la artista incluye referencias religiosas, una reinterpretación de Blancanieves y su propia transformación en una paloma blanca. Además, este tema confirma la preeminencia de la música sinfónica en LUX.

Tracklist de 'LUX'

LUX verá la luz el próximo viernes 7 de noviembre, cuando se podrán escuchar completas las 15 pistas que conforma el álbum de Rosalía, muy inspirado por la religión: