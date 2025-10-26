La verdad sobre Faye, el personaje femenino del biopic de Bruce Springsteen

Springsteen: Deliver Me From Nowhere ha contado con el apoyo del propio artista para dar forma a la película. La obra está inspirada en el relato de Warren Zanes sobre la grabación de Nebraska (1982), el álbum más atípico de la carrera de Bruce Springsteen, interpretado en el largometraje por Jeremy Allen White.

Aunque se basa en hechos reales, lo cierto es que hay mucha parte de ficción. Eso incluye a Faye Romano, el personaje femenino con quien el artista mantiene una historia de amor. Según las notas de producción ofrecidas por 20th Century Studios, Bruce Springsteen le dijo al director Scott Cooper que "estaba saliendo con varias personas en ese momento, no era un monje". De ahí nació el personaje al que da vida la actriz Odessa Young.

Por tanto, Faye no existe en la vida real, aunque sí está inspirada en las experiencias románticas que tuvo Bruce Springsteen durante aquella época. "Hablamos de las fortalezas y vulnerabilidades de algunas de las mujeres, y de no estar tan emocionalmente disponible como él quería y darles lo que se merecían porque estaba muy metido en su escritura y en su excavación creativa", cuenta el cineasta.

Faye Romano es una fan de Springsteen y madre soltera de Nueva Jersey. Para Odessa Young, el personaje es una "amalgama espiritual de las personas que formaban parte de la vida de Bruce en aquella época, destinada a proporcionar mucho contexto sobre la forma en que él se veía a sí mismo. Creo que, a menudo, en las relaciones románticas nos enfrentamos a partes de nosotros mismos que no queremos afrontar".

Las mujeres reales detrás de la ficción

Según SheKnows, una de las mujeres que inspiraron al personaje de Faye es Joyce Hyser, la actriz estadounidense con la que Bruce Springsteen mantuvo una relación entre 1978 y 1982, años en los que se desarrolla la película Deliver Me From Nowhere. "Bruce y yo estuvimos juntos casi cinco años. Crecí con él. Somos amigos hasta el día de hoy", dijo Hyser en una entrevista de 2010 con Rediscover the 80s.

Tras su romance con Hyser, Springsteen habría mantenido relaciones más cortas que también podrían haber inspirado a la creación de Faye. En su libro de memorias de 2016, Born to Run, menciona a una "encantadora novia de 20 años".

"Dos años dentro de cualquier relación y simplemente se detenía", escribió el cantante en su libro. "En cuanto me acercaba a explorar mis debilidades, me iba. Con solo tirar de la clavija, se acababa y yo estaba en el camino, guardando otro final triste en mi mochila. Rara vez intentaba alejarme de las mujeres. Tuve muchas amigas encantadoras a las que apreciaba y que realmente me apreciaban. Con el final de cada aventura, sentía un triste alivio de la claustrofobia asfixiante que el amor me había traído".