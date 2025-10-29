Así suena 'VEINTINCO', la canción con la que Dani Martín marca el preludio perfecto para su gira '25 P*t*s Años'

Dani Martín ha compartido una publicación en redes con la que ha dejado a muchos con la miel en los labios. Se trata de VEINTICINCO, un tema en el que el intérprete de Cero plasma varios títulos de sus canciones como Emocional, 16 añitos o Qué bonita la vida en un fraseo al son de una instrumental rockera, al más puro estilo Dani Martín. Un trabajo con el que el cantante hace un guiño a más de dos décadas en la música.

Tal y como se aprecia en el vídeo, solo unos pocos privilegiados han podido escuchar este tema. "Es la primera vez que escucho una canción que sabes que te va a acompañar el resto de tu vida", "¡Qué recuerdos!", "El resumen perfecto", describían los afortunados en la publicación. De momento, no hay fecha de estreno de este tema, aunque el artista madrileño ya ha avanzado en sus redes que llegará "muy pronto".

Su Gira '25 P*t*s Años'

Con este nuevo single, Dani Martín pone la guinda a su próximo compromiso con los escenarios. El artista atravesará España con su gira 25 P*t*s Años, que comenzará con seis conciertos en el Movistar Arena de Madrid los próximos 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre y finalizará en el Palau Sant Jordi el 24 de octubre de 2026.

Fechas de Dani Martín Gira '25 P*t*s años'

14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre - Madrid - Movistar Arena

12, 13, 19 y 20 de diciembre - Madrid - Movistar Arena

18 de abril - Pamplona - Navarra Arena

25 de abril - Barcelona - Palau Sant Jordi

8 y 9 de mayo - Valencia - Roig Arena

15 y 16 de mayo - A Coruña - Coliseum

22 y 23 de mayo - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

30 de mayo - Palma de Mallorca - Son Fusteret

5 de junio - Toledo - Recinto Ferial La Peraleda

6 de junio - Valladolid - Antigua Hípica

12 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja

13 de junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola

20 de junio - Córdoba - Recinto Ferial

27 de junio - Alicante - Área 12

4 de julio - GRANCA Live Fest - Estadio de Gran Canaria

24 de julio - Santander - Campa de la Magdalena

25 de julio - Gijón - Gijón Life

14 de agosto - El Puerto de Santa María - Plaza de toros

5 de septiembre - Granada - Plaza de toros

12 de septiembre - Albacete - Estadio José Copete

25 y 26 de septiembre - Murcia - Plaza de toros

3 de octubre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC

10 de octubre - Valencia - Roig Arena

24 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi

¿Dónde puedo conseguir mis entradas para ver a Dani Martín?

Puedes conseguir sus entradas a través de su web oficial. Para sus directos en Toledo y Valencia (el 10 de octubre) podrás comprar sus entradas a partir del día 30 de octubre a las 12:00 del medio día.