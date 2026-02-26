Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Mario Vaquerizo, Alaska, Jorge Sanz y Luisa Martín

El plató de Pasapalabra renueva invitados con famosos de lo más variados: dos cantantes y dos actores llegan para apoyar a los concursantes y hacer reír y al público. ¡Te contamos quiénes son!

26 Y 27 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO

Pasapalabra nos trae una vez más famosos invitados de altura que animarán los próximos programas. En esta ocasión, dos cantantes y dos actores acompañarán a Roberto Leal y los concursantes.

A continuación, te contamos quiénes serán las caras conocidas que irán al programa de Antena 3.

Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo en un festival | Gtres

Puede que muchos solo conozcan a Mario Vaquerizo (51 años) como el marido de Alaska, pero él es el vocalista del grupo Nancys Rubias, contando con temas como Me da igual o Peluquitas.

Además, ha sido representante y agente de prensa de artistas como Dover, Merche y Silvia Superstar, así como de las actrices Elsa Pataki y Leonor Watling.

Además, ha aparecido en películas como Torrente 5 y La reina del convento y ha participado en el doblaje de películas como Hotel Transylvania y Stand by me Doraemon.

Por otro lado, ha colaborado en programas comoZapeando, El Hormiguero y AR y ha participado en Tu cara me suena.

Alaska

Alaska en una premier | Gtres

Si estaba presente Mario, no podía faltar la cantante Alaska, Olvido Gara Jova (62 años), con quien se casó en Las Vegas, caracterizados como Elvis Presley y Dolly Parton. Ambos protagonizaron el reality Alaska y Mario, el cual seguía el día a día de la pareja y les hizo ganar aún más repercusión.

La cantante fue una de las pioneras de la movida madrileña con la banda Alaska y los Pegamoides. Más adelante fue vocalista de Alaska y Dinarama, con quien ganó aún más popularidad con temas como A quién le importa.

Además, participó en televisión en el mítico programa La bola de cristal y enLluvia de estrellas y actuó en el largometraje de Almodóvar, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

El último grupo del que ha formado parte es Fangoria, con quien tiene canciones como No sé qué más da y Dramas y comedias.

Jorge Sanz

Jorge Sanz en una premier | Gtres

El actor Jorge Sanz (56 años) ha ganado reconocimiento por su participación en series como Amar es para siempre, A las once en casa, Un paso adelante o Águila roja y ha sido ampliamente galardonado por su papel en la películaSi te dicen que caí.

Además, ha participado en programas como El Desafío o Ven a cenar conmigo. En teatro ha participado en obras de teatro como El Funeral, Crimen perfecto o Arsénico, por favor.

Luisa Martín

Luisa Martín en un evento | Gtres

Por último, la actriz Luisa Martín (66 años), quien realizó su debut televisivo en el programa La guardería, de Teresa Rabal, abriéndole las puertas a otros programas como Un, dos, tres... responda otra vez.

Ganó notoriedad con la serieMédico de familia y formó parte más adelante deHospital Central, Desaparecida o Los misterios de Laura.

Además, ha participado en películas como Entrelobos y obras de teatro como Fedra.