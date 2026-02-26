Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Mario Vaquerizo, Alaska, Jorge Sanz y Luisa Martín
El plató de Pasapalabra renueva invitados con famosos de lo más variados: dos cantantes y dos actores llegan para apoyar a los concursantes y hacer reír y al público. ¡Te contamos quiénes son!
Pasapalabra nos trae una vez más famosos invitados de altura que animarán los próximos programas. En esta ocasión, dos cantantes y dos actores acompañarán a Roberto Leal y los concursantes.
A continuación, te contamos quiénes serán las caras conocidas que irán al programa de Antena 3.
Mario Vaquerizo
Puede que muchos solo conozcan a Mario Vaquerizo (51 años) como el marido de Alaska, pero él es el vocalista del grupo Nancys Rubias, contando con temas como Me da igual o Peluquitas.
Además, ha sido representante y agente de prensa de artistas como Dover, Merche y Silvia Superstar, así como de las actrices Elsa Pataki y Leonor Watling.
Además, ha aparecido en películas como Torrente 5 y La reina del convento y ha participado en el doblaje de películas como Hotel Transylvania y Stand by me Doraemon.
Por otro lado, ha colaborado en programas comoZapeando, El Hormiguero y AR y ha participado en Tu cara me suena.
Alaska
Si estaba presente Mario, no podía faltar la cantante Alaska, Olvido Gara Jova (62 años), con quien se casó en Las Vegas, caracterizados como Elvis Presley y Dolly Parton. Ambos protagonizaron el reality Alaska y Mario, el cual seguía el día a día de la pareja y les hizo ganar aún más repercusión.
La cantante fue una de las pioneras de la movida madrileña con la banda Alaska y los Pegamoides. Más adelante fue vocalista de Alaska y Dinarama, con quien ganó aún más popularidad con temas como A quién le importa.
Además, participó en televisión en el mítico programa La bola de cristal y enLluvia de estrellas y actuó en el largometraje de Almodóvar, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.
El último grupo del que ha formado parte es Fangoria, con quien tiene canciones como No sé qué más da y Dramas y comedias.
Jorge Sanz
El actor Jorge Sanz (56 años) ha ganado reconocimiento por su participación en series como Amar es para siempre, A las once en casa, Un paso adelante o Águila roja y ha sido ampliamente galardonado por su papel en la películaSi te dicen que caí.
Además, ha participado en programas como El Desafío o Ven a cenar conmigo. En teatro ha participado en obras de teatro como El Funeral, Crimen perfecto o Arsénico, por favor.
Luisa Martín
Por último, la actriz Luisa Martín (66 años), quien realizó su debut televisivo en el programa La guardería, de Teresa Rabal, abriéndole las puertas a otros programas como Un, dos, tres... responda otra vez.
Ganó notoriedad con la serieMédico de familia y formó parte más adelante deHospital Central, Desaparecida o Los misterios de Laura.
Además, ha participado en películas como Entrelobos y obras de teatro como Fedra.