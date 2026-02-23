Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Laura Matamoros, David Amor, Nico Rodríguez y Marisa Jara

El plató de Pasapalabra se llena de nuevos invitados de altura: una influencer, un humorista, un periodista y una modelo llegan para apoyar y hacer reír a los concursantes y al público. ¡Te contamos quiénes son!

Roberto Leal comanda cada tarde el plató de Pasapalabra para divertir a todos los espectadores de Antena 3. En esta ocasión, lo hace con un grupo de invitados de lo más variado, en el que hay una influencer, un humorista, un periodista y una modelo que ayudarán a cada equipo para conseguir las máximas puntuaciones.

Laura Matamoros

Laura Matamoros en un photocall | Gtres

Puede que muchos la conozcan como la hija de Kiko Matamoros, pero lo cierto es que Laura Matamoros (32 años) se ha labrado una carrera como influencer y personalidad recurrente en realities y programas de televisión.

La madrileña saltó a la fama al ganar un famoso concurso de telerrealidad, lo cual le abrió las puertas a participar en otros concursos, colaborar en programas de televisión y alcanzar casi un millón de seguidores en su recorrido como creadora de contenido.

En sus redes, comparte contenido sobre moda y su estilo de vida junto a sus dos hijos, fruto de su relación con el chef Benji Aparicio.

Recientemente, ha sido elegida como portada de la revista Woman's Health.

David Amor

David Amor en una premier | Gtres

En el ámbito de la comedia, en los próximos programas tendremos al humorista David Amor (45 años), quien comenzó como jugador de balonmano, pero tuvo que abandonar esta disciplina debido a una lesión.

Con el paso de los años, se le abrieron las puertas para hacer monólogos en bares y empezó a aparecer en televisión y haciendo cameos en películas. Después de presentar el programa O programón, empezó a aparecer en El club del chiste, en Antena 3.

Además, ha sido colaborador de programas como Zapeando y Y ahora Sonsoles, ha participado en Tu cara me suena y ha aparecido en series como 45 revoluciones y Gym Tony.

Nico Rodríguez

Nico Rodríguez grabando para 'El Chiringuito de Jugones' | Instagram: @nico.rodrigz

Redactor y tertuliano del programa El Chiringuito de Jugones, el periodista Nico Rodríguez será uno de los invitados de esta semana.

Su papel en el programa, dirigido por Josep Pedrerol, es el de participar en el debate de temas de actualidad deportivay realizar conexiones en directo desde estadios para comunicar la última hora de los partidos.

El periodista ha trabajado anteriormente en medios como Onda Vasca y Vavel, cubriendo generalmente actualidad deportiva.

Marisa Jara

Marisa Jara en un photocall | Getty Images

Por último, Pasapalabra contará con la presencia de Marisa Jara, modelo con gran trayectoria internacional que ganó fama por ser una de las pioneras del movimiento curvy(de modelos de tallas grandes) y body positive.

Inició su carrera con quince años en Japón, se consolidó en las pasarelas de Milán y París y ha llegado a protagonizar portadas para ediciones internacionales de revistas como Elle, Vogue y Cosmopolitan.

Como actriz, apareció en Médico de familia y protagonizó en Italia la película Un'estate al mare, así como ha sido colaboradora del programa Grandiosas de Antena 3.