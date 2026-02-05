Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Merche, Pablo Rivero, Mariam Hernández y Fernando Ramos

Pasapalabra tendrá hoy uno de los programas más importante de su historia, con un bote millonario que se entregará esta misma noche. Manu o Rosa serán los encargados de completar El Rosco tras más un año participando juntos.

Sin embargo, no podemos olvidarnos esta noche de los famosos invitados, los cuales, junto a Roberto Leal, darán mucho juego en un programa tan especial. Además, también serán quienes conozcan a los nuevos participantes en los siguientes programas, una vez que Rosa o Manu se hagan con el gran premio.

Merche

Merche publicitando su single 'Labios Rojos' | Gtres

Merche es el nombre artístico de Mercedes Trujillo Callealta, cantante que saltó a la fama a comienzos de los años 2000 tras participar en la preselección de Eurovisión con No me pidas más amor. Desde entonces ha publicado numerosos discos y ha publicado canciones como Si te marchas o Eras tú.

A lo largo de los años ha conseguido varios discos de oro y platino y ha participado en la décima temporada de Tu cara me suenay ha ido de invitada a Paspalabra.

Pablo Rivero

Pablo Rivero en el Festival de Málaga | Gtres

Pablo Rivero es un actor que alcanzó reconocimiento por su papel de Toni Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó. Paralelamente, ha desarrollado una trayectoria sólida en cine y teatro, participando en películas como De tu ventana a la mía o Tres metros sobre el cielo y en obras teatrales como Fausto y El sirviente.

Además de actor, tiene recorrido como novelista dentro del género del thriller, con libros como No volveré a tener miedo, Penitencia o Las niñas que soñaban con ser vistas.

Mariam Hernández

Mariam Hernández en un evento | Gtres

Continuando dentro del mundo de la actuación, Mariam Hernández es una actriz española conocida por su trabajo en televisión, especialmente en series como La caza, Gran Reserva, Amar es para siempre o Padre no hay más que uno, la serie.

Además, ha trabajado en teatro en obras como Antígona y ha participado en largometrajes como Todos lo hacen y cortometrajes como Muñecas.

Fernando Ramos

Fernando Ramos | Gtres

Por último tenemos al comunicador y comediante Fernando Ramos, quien ha compartido espacio con rostros tan populares como Carlos Herrera, el Gran Wyoming o Ana Rosa Quintana. Pero uno de los momentos que catapultó su carrera fue ser colaborador de Crónicas Marcianas.

Además, ha sido finalista en El club de la comedia y actualmente colabora en espacios deportivos en RTVE. Sin embargo, invierte la gran parte de su tiempo como guionista en la televisión y radio públicas.