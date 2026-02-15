Margot Robbie: cómo conquistó Hollywood y creó su propio imperio cinematográfico

Margot Robbie y Jacob Elordi son los protagonistas de Cumbres borrascosas, la nueva adaptación del clásico literario de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell. Pero ¿cómo llegó esta actriz australiana de 35 años a convertirse en una estrella de Hollywood?

El experto en cultura pop Juan Sanguino explica toda la historia de Margot Robbie en Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus. Porque su carrera no es como la de otras actrices guapas y exitosas: ella no se dejó mangonear.

Sus inicios fuera de Hollywood

Todo empezó en Gold Coast, un lugar a 700 kilómetros de Sídney donde creció Margot Robbie. "Un día se enteró de que estaban rodando una peli de serie B en su pueblo y se acercó al rodaje: '¿No os haría falta una actriz por casualidad?'. Y le dieron el papel", explica Juan Sanguino.

En ese momento, Robbie aprendió una lección: "Nunca dejes de hacer cosas porque cada una de ellas te llevará a otra mejor y más emocionante". Esto no le ocurre a todo el mundo, pero a ella sí. A los 17 años, se mudó a Melbourne para encontrar oportunidades laborales y la encontró en la telenovela australiana Neighbours (2008-2011): llamó al productor y este la contrató.

Margot Robbie en 2009 | Cameron Spencer / Getty Images

Con la ambición por bandera, la intérprete empezó a recibir clases de acentos para cuando se mudase a Los Ángeles. Tras dos temporadas con la serie, no quiso renovar contrato y se fue a Hollywood a convertirse en una estrella. "Su estrategia era: 'Cuando voy a un casting, tengo que asegurarme, sea como sea, de que la directora levanta su vista de los papeles y me mira, porque si me miran, lo tengo'. Claro, no es cierto, pero entiendo que ella lo piense", opina Juan Sanguino.

La película que le cambió la vida

Margot Robbie consiguió un papel en El lobo de Wall Street (2013) de manera extraordinaria: tenía que interpretar un papel de mujer-trofeo, y en el casting le dio un bofetón a Leonardo DiCaprio que no estaba en el guion. Por suerte, al director Martin Scorsese le hizo gracia y le dio el papel.

Así, empezó a acumular papeles de "la chica": la chica en esta comedia romántica con Will Smith, la chica en Tarzán, la chica de El Escuadrón Suicida... Un día, recibió exigencias de una publicista y decidió ponerle remedio fundando en 2014 su propia productora con su marido, el director Tom Ackerley: LuckyChap Entertainment.

Debutó como productora con la película I, Tonya (2017) para interpretar el papel protagonista. Hizo Érase una vez en... Hollywood (2019), El escándalo (2019)... Y después produjo Una joven prometedora (2020) de Emerald Fennell, la directora de Cumbres borrascosas. Luego, compró los derechos de Barbie (2023). "Fue Margot quien le propuso a Greta Gerwig que le dirigiese la película", donde Robbie hizo de protagonista.

Margot Robbie y Ryan Gosling en 'Barbie' | Warner Bros

Así, produjo la segunda película de Fennell, Saltburn (2023), y, a la tercera, quiso interpretar a la protagonista. "Mucha gente está diciendo que no es la adecuada para el papel, que es que es muy mayor. Pero es una fantasía la película, también te digo. Si queréis una adaptación tradicional de Cumbres borrascosas, poneos las anteriores, que hay un montón", dice Juan Sanguino.

"Moraleja: Margot Robbie tiene el aspecto de las estrellas del Hollywood clásico, rubia, glamurosa, muy simétrica, pero llegó a Hollywood desde fuera con la lección muy aprendida y no se dejó mangonear como todas las rubias que vinieron antes", concluye el colaborador de Cuerpos especiales.