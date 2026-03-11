Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Santiago Segura, Begoña Maestre, Elia Galera y Fonsi Nieto

Un día más, los invitados de Pasapalabra se renuevan para acompañar aRoberto Lealy a los concursantes del Equipo Azul y el Equipo Naranja. En esta ocasión, Santiago Segura, Begoña Maestre, Elia Galera y Fonsi Nieto serán los encargados de hacernos reír durante los próximos tres días de programa.

Santiago Segura

Santiago Segura en 'El Hormiguero' | Gtres

Apenas faltan un par de días para el estreno de Torrente, presidente, la continuación de la mítica saga protagonizada y dirigida por Santiago Segura (60 años).

Pero esta no es la única saga por la que ha ganado protagonismo en los últimos años, sino que también alcanzó el éxito con Padre no hay más que uno, con la cual ha lanzado recientemente una serie.

Además, ha doblado algunos personajes como Drácula en Hotel Transylvania, ha actuado en películas como El día de la bestiay ha participado en programas como concursante, como en Tu cara me suena, o como jurado enEl desafío.

Begoña Maestre

Begoña Maestre en la presentación de 'Entre Tierras' | Gtres

Los inicios de Begoña Maestre (47 años) como actriz fueron en la mítica serie Compañeros, abriendo así su carrera profesional.Gracias a ello, ha podido participar en series como Hospital Central, Patria, Entre Tierras o Machos alfa.

En el cine, ha formado parte de cintas comoLa voz dormida o Un año en la luna y ha actuado en obras de teatro como Mujeres frente al espejo, Cyrano de Bergerac y La gata sobre el tejado de zinc.

Elia Galera

Elia Galera en el Festival de Cine de Málaga | Gtres

En el equipo contrario encontramos a otra reconocida actriz como lo es Elia Galera (52 años), quien ha trabajado en series como Hospital Central, Amar es para siempre o El Cid.

También ha trabajado en películas como Sin noticias de Dios o Pan de limón con semillas de amapola. Por otro lado, ha presentado programas como Popstars y ha aparecido en los videoclips de Alejandro Sanz ¿Y si fuera ella? y Quisiera ser.

Fonsi Nieto

Fonsi Nieto en unos premios | Getty Images

Fonsi Nieto (47 años) fue uno de los pilotos del motociclismo más reconocidos de nuestro país, siendo hijo además del mítico Ángel Nieto.

Fue ganador del campeonato español de 125cc en los años 1995 (Categoría Júnior), 1996 y 1998, y de 250cc en 1999 y 2000. El 2002 supuso su mejor temporada, pues ganó 4 carreras.

Sin embargo, en 2005 decidió pilotar en el Campeonato Mundial de Superbikes hasta que se retiró de las carreras en 2011, por culpa de las lesiones de un accidente que tuvo en 2010.