Cuándo son los Premios Oscar 2026 y qué películas están nominadas

Los Premios Oscar acelebran este 2026 su 98ª edición en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California) el próximo domingo 15 de marzo —en España, se podrá seguir durante la madrugada del lunes 16—.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos está lista para la gran noche del cine, y en Europa FM nos adelantamos a la alfombra roja para contarte cuándo y dónde se puede seguir la gala desde España.

A qué hora y dónde ver los Oscar en España

Con Conan O'Brien como presentador, la gala de los Premios Oscar 2026 empezará sobre las 19:00 (hora de la costa oeste en Estados Unidos).

Desde España, la gala se podrá seguir en directo durante la madrugada del domingo al lunes 16 de marzo a partir de las 01:00 (hora peninsular), cuando está previsto que comience la entrega de premios. El evento puede durar entre cuatro y cinco horas, por lo que podría prolongarse hasta las 05:00. La emisión estará disponible en Movistar Plus+.

Las películas más nominadas

Esta edición, Los pecadores (Sinners) ha roto el récord histórico de los Premios Oscar con un total de 16 nominaciones. Una batalla tras otra persigue de cerca al largometraje de Ryan Coogler con 13 menciones, mientras otras películas también destacan por su número de nominaciones:

Los pecadores (16)

(16) Una batalla tras otra (13)

(13) Frankenstein (9)

(9) Valor sentimental (9)

(9) Marty Supreme (9)

(9) Hamnet (8)

Aunque no destaca en esta lista, cabe mencionar que la española Sirât, de Oliver Laxe, suma dos nominaciones a Mejor película internacional y Mejor sonido.

Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor director

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Trier, por Valor sentimental

Ryan Coogler, por Los pecadores

Mejor actriz principal

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por Si tuviera piernas te daría una patada

Kate Hudson, por Song Song Blue

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor principal

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Wunmi Mosaku, por Los pecadores

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, por Una batalla tras de otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Delroy Lindo, por Los pecadores

Sean Penn, por Una batalla tras de otra

Stellan Skarsgard, por Valor sentimental

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Los pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Un simple accidente

Sirât

Valor sentimental

La voz de Hind

Mejor película de animación

Arco

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor montaje

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla detrás de otra

Sueños de trenes

Mejor sonido

F1: La película

Frankenstein

Una batalla detrás de otra

Los pecadores

Sirât

Mejor banda sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor canción original

Dear Me , de Diane Warren: Relentless

, de Golden , de Las guerreras k-pop

, de I Lied To You , de Los pecadores

, de Sweet Dreams , de Viva Verdi!

, de Train Dreams, de Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kokuho

Los pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Los pecadores

Mejor corto de ficción

Burcher's Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

Mejor corto de animación

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Perls

Plan de jubilación

The Three Sisters

Mejor corto documental