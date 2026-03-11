Cuándo son los Premios Oscar 2026 y qué películas están nominadas
Se acerca la noche más esperada por la industria cinematográfica: los Premios Oscar. La campaña no ha establecido favoritos claros, por lo que se espera una ceremonia llena de sorpresas. A continuación, te contamos a qué hora y dónde ver la gala desde España.
Los Premios Oscar acelebran este 2026 su 98ª edición en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California) el próximo domingo 15 de marzo —en España, se podrá seguir durante la madrugada del lunes 16—.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos está lista para la gran noche del cine, y en Europa FM nos adelantamos a la alfombra roja para contarte cuándo y dónde se puede seguir la gala desde España.
A qué hora y dónde ver los Oscar en España
Con Conan O'Brien como presentador, la gala de los Premios Oscar 2026 empezará sobre las 19:00 (hora de la costa oeste en Estados Unidos).
Desde España, la gala se podrá seguir en directo durante la madrugada del domingo al lunes 16 de marzo a partir de las 01:00 (hora peninsular), cuando está previsto que comience la entrega de premios. El evento puede durar entre cuatro y cinco horas, por lo que podría prolongarse hasta las 05:00. La emisión estará disponible en Movistar Plus+.
Las películas más nominadas
Esta edición, Los pecadores (Sinners) ha roto el récord histórico de los Premios Oscar con un total de 16 nominaciones. Una batalla tras otra persigue de cerca al largometraje de Ryan Coogler con 13 menciones, mientras otras películas también destacan por su número de nominaciones:
- Los pecadores (16)
- Una batalla tras otra (13)
- Frankenstein (9)
- Valor sentimental (9)
- Marty Supreme (9)
- Hamnet (8)
Aunque no destaca en esta lista, cabe mencionar que la española Sirât, de Oliver Laxe, suma dos nominaciones a Mejor película internacional y Mejor sonido.
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor director
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Joachim Trier, por Valor sentimental
- Ryan Coogler, por Los pecadores
Mejor actriz principal
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por Si tuviera piernas te daría una patada
- Kate Hudson, por Song Song Blue
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor principal
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Los pecadores
- Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, por Weapons
- Wunmi Mosaku, por Los pecadores
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por Una batalla tras de otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Los pecadores
- Sean Penn, por Una batalla tras de otra
- Stellan Skarsgard, por Valor sentimental
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Un simple accidente
- Sirât
- Valor sentimental
- La voz de Hind
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla detrás de otra
- Sueños de trenes
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla detrás de otra
- Los pecadores
- Sirât
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- Dear Me, de Diane Warren: Relentless
- Golden, de Las guerreras k-pop
- I Lied To You, de Los pecadores
- Sweet Dreams, de Viva Verdi!
- Train Dreams, de Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor corto de ficción
- Burcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
Mejor corto de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Perls
- Plan de jubilación
- The Three Sisters
Mejor corto documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness