Quiénes son los invitados en 'Pasapalabra': así son Melani Olivares, Nacho Guerreros, Rubén Cortada y María Parrado

El plató de Pasapalabra se llena de nuevos invitados de altura: actores, bailaores y cantantes llegan para apoyar y hacer reír a los concursantes y al público. ¡Te contamos quiénes son!

La ineludible cita con Pasapalabra llega con nuevos invitados al plató con un cartel propio del cine, al estar integrado por actores, o los mejores teatros musicales. Te contamos quienes son los acompañantes de Roberto Leal.

Melani Olivares

Melani Olivares lleva años situada entre las actrices más reconocidas del país, con personajes icónicos como Paz en la serie Aída que han marcado a una generación. Desde sus comienzos como presentadora en Leña al mono que es de goma, la actriz ha participado en películas como No te fallaré o Perdón, perdón, además de producciones televisivas como La reina del pueblo, Policías, en el corazón de la calle o Más que amigos.

Nacho Guerreros

Desde que Nacho Guerreros formase parte del elenco de actores de Aquí no hay quien viva, la carrera del actor no ha dejado de ir en ascenso. Una trayectoria que se ha desarrollado entre la televisión y el teatro, llegando incluso a crear su propia productora, Rokamboleskas, con obras destacadas en las tablas como Juguetes rotos y Conductas alteradas. Además, también se ha alzado como voz representante de los problemas que genera el acoso escolar, escribiendo el libro Yo también sufrí bullying.

Rubén Cortada

El cubano Rubén Cortada ha sido uno de los rostros más reconocibles de la moda y la interpretación desde su llegada a España. Su carrera comenzó como modelo para grandes casas de moda como Jean-Paul Gaultier y Custo Barcelona, trasladando sus aptitudes a la pequeña pantalla en la serie Bandolera o El Príncipe, donde despegó en su faceta interpretativa. Desde entonces, producciones como Olmos y Robles, Lo que escondían sus ojos, Ella es tu padre u Operación Barrio Inglés le han afianzado en los hogares.

María Parrado

Desde que María Parrado deslumbrase en la primera edición de La Voz Kids en 2014, su carrera musical no ha hecho más que crecer. Abril, Alas y Conmigo son los álbumes en los que la andaluza ha volcado todo su talento, colaborando con artistas de la talla de Antonio José y Cepeda, llevando su música incluso a la banda sonora de la película infantil Vaiana. Además, también ha demostrado desenvolverse a las mil maravillas ante las cámaras en el programa Tu cara me suena.