Todo sobre el concierto de Lady Gaga en el Palau Sant Jordi: horarios, accesos, cómo llegar, duración y setlist

Lady Gaga en California con su gira 'The MAYHEM Ball Tour' | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

Fue el pasado mes de marzo cuando la gran diva del pop anunció una nueva gira mundial, The MAYHEM Ball Tour. Para sorpresa de los miles de fans de nuestro país, incluía dos fechas en España, siete años después de su último concierto. La ciudad elegida fue Barcelona y las fechas, el 28 y 29 de octubre. Las entradas para esos dos conciertos se agotaron en solo cuatro horas y se añadió una nueva fecha, el 31.

Pues siete meses después, el momento ha llegado: el Palau Sant Jordi de Barcelona ya está preparado para acoger el ambicioso espectáculo de la cantante , una producción que trasciende lo musical, con un despliegue tecnológico, de vestuario, de coreografías y de escenografía al alcance de pocos artistas.

54.000 personas llegadas de todos los rincones de España cuentan los minutos para traspasar las puertas del Palau Sant Jordi y disfrutar de uno de los conciertos de la década. Aquí te ofrecemos una guía práctica para que nada te impida vivir este momento en todo su esplendor:

A qué hora empieza el concierto

Aunque en la web del Palau Sant Jordi se anuncia que los tres conciertos comenzarán a las 21:00 horas, lo cierto es que Live Nation, la promotora de los shows, ha avisado a los asistentes de un adelanto en el horario: la artista se subirá al escenario a las 20:45 horas.

Las puertas del Palau se abrirán a las 19:00 horas, con el fin de evitar aglomeraciones y que la entrada sea escalonada y sin incidentes. “Te recomendamos llegar con antelación para acceder cómodamente y disfrutar de la experiencia desde el principio”, indican desde Live Nation.

🔴 Apertura de Puertas: 19:00 horas

🔴 Inicio del concierto: 20:45 horas

Para esta gira, igual que para la anterior, The Chromatica Ball, la artista no ha contado con teloneros en ninguna de sus paradas y en Barcelona tampoco habrá ninguna actuación previa.

Setlist y duración del concierto

En total, Lady Gaga ha incluido 27 + 1 canción de estudio en el setlist de The Mayhem Ball:

Act I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas (con elementos de Aura)

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

LoveDrug

Applause

Just Dance

Act IV: Every Chessboard Has Two Queens

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Bis

How Bad Do U Want Me

ARTPOP (canción de estudio para despedir)

El espectáculo, como han compartido numerosos fans que ya lo han visto a lo largo del mundo, dura unas dos horas y cuarto. En Barcelona, la previsión es que finalice a las 23:00 horas.

Accesos al Palau Sant Jordi según la entrada

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos (y sus horarios) según ha informado el Palau Sant Jordi a través de sus redes sociales.

Quienes tengan entrada de pista y grada acceden por los Accesos Principales situados a ambos lados del Acceso Central.

Las entradas Golden Este y Oeste acceden por el Acceso Central.

Las entradas Lounge Party acceden por Acceso Palco VIP 1, situado en el lateral derecho

Las entradas Golden Early Entry, y Gold Hot Ticket y Silver Hot Ticket acceden por el Acceso 4 VIP 2-3-4, situado en el lateral izquierdo.

Cómo llegar al Palau Sant Jordi

El Palau se encuentra en la zona conocida como L'Anella Olímpica de Montjuïc (Anillo Olímpico de Montjuïc), un conjunto de instalaciones deportivas levantadas con motivo de las Olimpiadas de 1992.

Hasta el estadio se puede llegar en coche particular y hay amplias zonas de aparcamiento para ello. Si optamos por el transporte público, numerosas líneas de autobús, el metro y varios trenes de FGC llegan hasta la plaza de España, desde donde caminar durante unos 20 minutos hasta el Palau usando las escaleras mecánicas.

Siempre existe la opción del taxi o VTC, teniendo en cuenta que estos no pueden acceder hasta Montjuic. También se puede usar el funicular que conecta con las líneas de metro L3 y L2 y después caminar unos 10 minutos

*Hasta la plaza de España:

Metro: líneas 1 y 2

líneas 1 y 2 FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya): líneas L8, S33, S4, S8, R5, R50, R6 y R60

Autobús: líneas 13, 91, 52, 55, D20 y H16

*Hasta las puertas del Palau Sant Jordi:

Autobús: líneas 150, 55 y 13.

Además, con motivo de estos conciertos, Transportes Metropolitanos de Barcelona dispondrá dey, a la salida, desde el Palau a la plaza de España.