Las referencias en el videoclip de 'Berghain' de Rosalía: de Blancanieves a su simbolismo religioso

Las referencias del videoclip de 'Berghain' de Rosalía: de Blancanieves a su simbolismo religioso | YouTube Rosalía

Rosalía ha traído un tema que pocos imaginaban. Lejos de las especulaciones, la artista de Malamente ha traído un tema con el que huye de lo comercial para abrazar lo clásico y lo experimental con Berghain.

Para el videoclip, Rosalía ha apostado una vez más por CANADA, productora que le ha traído grandes alegrías a su carrera. La empresa audiovisual con sede en Barcelona ha pilotado grandes proyectos de la artista, como los videoclips de Malamente, Pienso en tu mirá, Vampiros con Rauw Alejandro,TKN con Travis Scott o El Pañuelo con Romeo Santos.

Qué significa 'Berghain'

El título de la canción ya da bastante qué pensar. Berghain se trata de la famosa discoteca de Berlín conocida por ser un enclave del techno. Un lugar también conocido por su política de entrada. Ya hay internautas en redes que subrayan que la manera de entrar a esta discoteca tiene conexión con el cielo, mientras que los porteros tienen la decisión de quién entra.

La narrativa del videoclip de 'Berghain'

El videoclip comienza con Rosalía entrando en un apartamento. Enfundada en un vestido negro con hombros al descubierto, la cantante se dispone a abrir las cortinas. Es entonces cuando aparece una orquesta de cámara detrás de ella. Uno de los elementos clave que marca la narrativa de su videoclip es el corazón tallado en oro que aparentemente pisa con sus elegantes tacones. El diseño de su calzado, trae una cruz latina, que ya marca el carácter religioso de su nuevo universo musical.

El corazón en el videoclil de 'Berghain' | YouTube Rosalía

Rosalía aparece en el videoclip tomando una taza de café. Un elemento con el que hace hincapié con su terrón de azúcar. Un elemento que aparece en los versos donde hace un símil entre el azucarillo y ella misma: "Yo sé muy bien lo que soy/ternura pa’l café/solo soy un terrón de azúcar/Sé que me funde el calor/sé desaparecer/cuando tú vienes es cuando me voy". Una serie de versos poéticos con los que contrapone el deseo y la vulnerabilidad.

Rosalía mirando su terrón de azúcar | YouTube Rosalía

La artista plasma una serie de actividades cotidianas que chocan con el 'ruido' visual de que evoca la orquesta de cámara y los coros de los que está rodeada. Una serie de imágenes que plasman la tormenta mental de la artista. No obstante, ya hay quienes piensan que Berghain se trata de "una crítica al papel de la mujer en la sociedad moderna".

En una de las escenas, vemos a Rosalía sobre una camilla conectada a una máquina que parece tomarle las pulsaciones de su corazón. Una escena con la que evocaría al dolor por el que atraviesa su corazón. A esta secuencia le sigue a la artista en la joyería, donde tratan de arreglar su corazón de oro.

El simbolismo religioso es claro a lo largo de su obra audiovisual: la iglesia a la que entra, el corazón de Cristo colgado en la pared, sus zapatos... todo ello para evocar espiritualidad.

En redes ya hay quienes hacen diversas interpretaciones de Berghain. Una de las visiones de las que más se hablan es de la psicosis, donde vemos a una Rosalía en mitad de una especie de fantasía rodeada de animales y hablando con los pájaros, como si se tratara de la propia Blancanieves. Una imagen, que evoca a la psicosis y de que "los pájaros le cantan y hablan con ella" estando "completamente loca".

Letra de 'Berghain'

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Español)

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa’l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Inglés)

Björk

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

Yves Tumor

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me