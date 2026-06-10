Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Alba Brunet, Julio y Patxi Salinas y Natalia Millán

Pasapalabra renueva a su plantel de famosos por tres nuevos programas. Dos de ellos jugarán desde el equipo naranja, y los otros dos desde el azul. ¿Quién conseguirá más puntos? ¡Te contamos quiénes son!

Roberto Leal nos presenta a cuatro nuevos famosos que se sentarán junto al equipo naranja y el equipo azul para superar con los concursantes cada una de las pruebas de Pasapalabra.

Esta vez los rostros reconocidos llegan directos del mundo del deporte y de la actuación. ¡Te contamos quiénes son!

Alba Brunet

La actriz Alba Brunet | GTRES

Esta actriz y profesora de teatro española es conocida sobre todo por sus papeles en series como Acacias 38 y actualmente en Sueños de libertad. Nacida en Palma de Mallorca, se formó en interpretación entre Barcelona y Madrid y ha desarrollado una carrera en televisión, cine y teatro, participando también en producciones como Patria y Paraíso. Además de actuar, compagina su trabajo artístico con la enseñanza teatral para niños y jóvenes.

Julio Salinas

El exfutbolista Julio Salinas | GTRES

Este exdelantero exdelantero bilbaíno es recordado por su gran trayectoria en el fútbol español durante los años 80 y 90 y por ser uno de los atacantes más emblemáticos de la selección española. Jugó en clubes históricos como el Athletic Club, el FC Barcelona y el Deportivo de La Coruña, destacando especialmente en el Barça de Johan Cruyff, con el que ganó varias Ligas y la primera Copa de Europa del club en 1992. Conocido por su altura, juego aéreo y carisma, también fue internacional habitual con España y participó en varios Mundiales y Eurocopas. Tras retirarse, se convirtió en comentarista deportivo y figura habitual en medios de comunicación españoles.

Patxi Salinas

La camisa de Patxi Salinas causa furor en Pasapalabra: “Así la gente no se va a fijar en lo que acierte” | antena3.com

Este exfutbolista y entrenador bilbaíno, además de ser el hermano mayor de Julio Salinas, jugaba como defensa central. Desarrolló gran parte de su carrera en el Athletic Club, donde ganó dos Ligas consecutivas y una Copa del Rey en los años 80.. También pasó por equipos como el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano. Tras retirarse como jugador, inició una carrera como entrenador en categorías modestas del fútbol español y ha seguido vinculado al deporte y a los medios.

Natalia Millán

Natalia Millán durante el photocall de la obra 'Un dios salvaje' | Gtres

Esta actriz, cantante y bailarina es considerada una de las grandes figuras del teatro musical en España. Alcanzó enorme popularidad gracias a la serie Un paso adelante, aunque ya tenía una sólida trayectoria sobre los escenarios con musicales como Cabaret, Chicago o Victor/Victoria. Además de su trabajo en teatro, ha participado en numerosas series y programas de televisión como El internado y Secretos de Estado.