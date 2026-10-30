Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Alberto Amarilla, Lorena Gómez, J. J. Vaquero y Anna Simon

Pasapalabra promete diversión con los nuevos famosos que acompañarán a los concursantes durante tres programas. ¡Te contamos quiénes son!

Las temperaturas bajan, pero en Pasapalabra continúa la energía desmedida con nuevos invitados. El plató se vuelve a llenar de reconocidos rostros que acompañarán a los concursantes en cada una de las pruebas: dos desde el equipo azul y dos desde el naranja.

Esta vez llegan directos del mundo de la actuación, la música y la comedia. ¡Te contamos quiénes son!

Alberto Amarilla

Alberto Amarilla llegó a la fama gracias a su participación en series como Mis adorables vecinos, 7 vidas, El comisario o Acusados. Su debut en el cine fue en Mar adentro y con El camino de los ingleses, dirigida por Antonio Banderas, se llevó una nominación al Goya como actor revelación. Además, ha participado en series como Amar es para siempre, Velvet y El internado: Las Cumbres y en películas como Fuga de Cerebros y Embarazados.

Alberto Amarilla en un photocall | Gtres

Lorena Gómez

Lorena Gómez, quien saltó a la fama tras su participación en Operación Triunfo 2006, es una artista multidisciplinar que acaba de estrenar su EP Era, del que podemos destacar su single La Teoría. Durante su carrera ha compartido escenario con artistas de la talla de India Martínez, Manuel Carrasco o Pastora Soler, entre otros. Lorena también tiene una carrera como actriz, siendo su papel más reciente en la obra de teatro Rincones. Además, en 2016 participó en Tu cara me suena, siendo la tercera finalista de su edición.

El lado más personal de Lorena Gómez: de su éxito en Operación Triunfo a su familia junto a René Ramos | Gtres

J. J. Vaquero

J. J. Vaquero inició su carrera como monologista y ha trabajado en programas como El Hormiguero y El club de la comedia. También ha sido guionista de los Premios Goya, ha formado parte de espectáculos como Humor de Protección Oficial y ha participado en programas como Me resbala.

Los 283 kilos de J.J. Vaquero que dejan flipando a Roberto Leal: “Te apoyaremos” | antena3.com

Anna Simon

Anna Simon es una presentadora y periodista que se dio a conocer en programas de entretenimiento y humor, y alcanzó una gran popularidad como colaboradora de espacios como Tonterías las justas, Otra movida y Zapeando. También ha trabajado en programas como El hormiguero y Tu cara me suena, además de desarrollar parte de su carrera en la televisión catalana TV3.