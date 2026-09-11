Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Cósima Ramírez, Carlos Chamarro, Almudena Cid y Gonzo

Katy Perry alucina con el estreno de Álex Villazán en Pasapalabra: una victoria muy ‘Hot N Cold’ en La Pista |

Pasapalabra afronta septiembre con cuatro nuevos invitados, dos desde el equipo azul y dos desde el equipo naranja. Esta vez llegan directamente desde el mundo de la comunicación, el deporte y la actuación. ¡Te contamos quién es cada uno de ellos!

Llegan cuatro rostros famosos nuevos a Pasapalabra. Los invitados intentarán superar cada una de las pruebas junto a los concursantes, entre competición y mucha diversión.

Directos del mundo de la moda, la comunicación y la actuación se sientan en la mesa del concurso de Roberto Leal para darlo todo. ¡Te contamos quiénes son!

Cósima Ramírez

Esta empresaria es conocida por ser hija de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y del periodista Pedro J. Ramírez. En un primer momento estudió Historia y Relaciones Internacionales, ha trabajado en el ámbito de la comunicación y el marketing y, en los últimos años, se ha convertido en una de las principales representantes de la firma Ágatha Ruiz de la Prada, ejerciendo como directora de Relaciones Institucionales y participando en la estrategia de expansión de la marca.

Cósima Ramírez de la Prada: su relación con sus padres, su hermano y su pareja | GTRES

Carlos Chamarro

Este actor es especialmente conocido por su faceta cómica y por su papel en la serie Camera Café. El intérprete también ha participado en ficciones como Gym Tony, Hospital Central y Amar es para siempre, además de trabajar en numerosas obras teatrales y películas.

El actor Carlos Chamarro | GTRES

Almudena Cid

Esta exgimnasta rítmica española es considerada una de las deportistas más destacadas de esta disciplina en España y la única gimnasta rítmica que ha logrado participar en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008). Ha creado el llamado 'elemento Cid', un movimiento de gimnasia rítmica que lleva su nombre y que está reconocido en el código de puntuación de la disciplina. Tras retirarse en 2008, ha trabajado como actriz, escritora y presentadora, además de mantenerse vinculada al deporte y a proyectos relacionados con la gimnasia.

Almudena Cid en un evento en 2025 | Getty Images

Gonzo

Su nombre real es Fernando González, y es un periodista y presentador que comenzó su trayectoria en medios gallegos y posteriormente se hizo popular por sus reportajes en programas como Caiga quien caiga y El Intermedio. Desde 2021 presenta Salvados, el programa de reportajes y entrevistas de laSexta, tomando el relevo de Jordi Évole.