Las revelaciones de Armie Hammer: sufrió abusos sexuales a los 13 años y pensó en suicidarse

El actor Armie Hammer ha roto su silencio después de años para revelar algunos de los episodios más traumáticos de su vida y contar su verdad, después de las múltiples acusaciones que recibió en el año 2021 de violación y canibalismo.

Según ha desvelado en exclusiva a la revista Air Mail, con tan solo 13 años sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote.

"Con lo que me ocurrió lo que hice fue introducir la sexualidad en mi vida de una manera de la que no tenía el control. Estaba indefenso ante dicha situación. No tenía voz en la situación. Me introdujeron en la sexualidad de una manera terrorífica y en la que no tuve contro", ha explicado al medio".

El actor trambién ha contado que, tras los rumores de violación contempló quitarse la vida:

"Caminé hacia el mar y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de ahogarme, de ser golpeado por un barco o comido por un tiburón. Luego me di cuenta que mis hijos seguían en casa y no les podía hacer eso", ha confesado respecto a su intento de suicidio.

Acusaciones de violación, canibalismo y escándalo sexual

En el año 2021 una joven desveló - bajo el pseudónimo de Effie - que sufrió abuso sexual y fue violada por el actor Armie Hammer, y que pensó que iba a llegar a matarla en una de estas prácticas abusivas. La chica, que comenzó una relación con el actor cuando apenas tenía 20 años, denunció que durante los cuatro años que duró la relación con el actor sufrió violencia sexual y abuso físico.

Sin poder contener las lágrimas, Effie relató a la prensa lo ocurrido. "El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó de forma muy violenta durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara"

"Pensé que me iba a matar, pero acabo yéndose sin preocuparse por mi bienestar", añadió.

Por su parte, Armie Hammer negó completamente las acusaciones de la joven a través de un comunicado y de su abogado, donde aclaró que las relaciones fueron "completamente consensuadas, discutidas, acordadas de antemano y mutuamente participativas".

Meses después de la denuncia de Effie, un grupo de mujeres que, supuestamente habían sido parejas sexuales del actor, comenzaron a publicar los actos violentos, de abuso e incluso de pensamientos caníbales que Hammer mantenía con ellas, en más de una ocasión en periodos de tiempo coincidentes.

La mayoría de las mujeres eran contactadas por el actor a través de Facebook e Instagram y, tras mantener conversaciones y verse en ocasiones puntuales, las mujeres relataban que comenzaban a surgir en él reacciones violentas, abusivas y controladoras de las que muchas llegaron a ser partícipes.

Todas aportaban pruebas visuales de conversaciones privadas con el actor en donde se veía las tácticas manipuladoras y violentas hacia las mujeres.

La exmujer del actor, Elizabeth Chamers, reconoció las tendencias sexuales extrañas de su exmarido, y rompió su silencio en un post de Intagram, compadeciéndose por las víctimas.

Además de perder su matrimonio, Hammer también perdió su contrato con su agencia de representación y fue despedido de futuros proyectos que iba a realizar.