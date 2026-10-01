Rosalía tiene una cita pendiente con Jimmy Fallon: ¿volverá a enseñarle a cantar?

Con la clausura de la gran gira mundial Lux Tour por parte de Rosalía, la cantante ya puede disfrutar de su merecido tiempo de descanso alejada del estrés propio de los macroeventos que ha protagonizado.

Una deseada vuelta a casa, como explicó durante una de sus últimas entrevistas, que también permite que la Motomami acuda a otros eventos y citas, como la Semana de la Moda de París o su próxima visita a The Tonight Show de Jimmy Fallon, prevista para el próximo 7 de octubre.

Un nuevo encuentro con uno de los presentadores más populares en Estados Unidos, con quien ya ha demostrado mantener una confianza especial cuando acude al programa.

Las otras visitas de Rosalía a The Tonight Show de Jimmy Fallon

Desde que Rosalía pisó por primera vez el plató de The Tonight Show en 2022, la catalana se convirtió en una de las invitadas más codiciadas. En aquel momento, presentó ante el público estadounidense su álbum Motomami y contó una divertida anécdota con el cantante Harry Styles, que felicitó a la artista por una canción, aunque lo hizo a un teléfono erróneo ya que es habitual que la autora de Despechá cambie de número de teléfono con frecuencia.

Ya en 2024 y en plena etapa de creación de su último álbum LUX, Rosalía acudió al late show para echar una partida de flip shots junto al presentador, el actor Simu Liu y la cantante y actriz WILLOW, hija de Will Smith. Un divertido momento en el que se pudo ver lo bien que se desenvuelve la cantante en estos juegos y la buena relación que mantiene con Jimmy Fallon.

Su última visita a The Tonight Show dejó la que, hasta el momento, muchos han catalogado como la mejor actuación de la cantante en el programa con una interpretación en directo magistral de su hit La Perla.

Además, a lo largo de la charla con Jimmy Fallon en la que explicó los detalles de su nuevo trabajo discográfico, ambos protagonizaron un divertido momento de una clase improvisada de técnica vocal.